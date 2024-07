E’ l’uomo del momento. Stefano De Martino prende il posto di Amadeus ad Affari tuoi. La notizia è diventata ufficiale, anzi super ufficiale, oggi durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2024-2025 a Napoli. Per lui ci sono in ballo diversi progetti sia su Rai 1 che su Rai 2 sia nel 2024 che nel 2025. Confermato pertanto anche al timone della nuova stagione di Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino: è lui il nuovo conduttore di Affari tuoi

Ha preso il posto di Amadeus e l’ha annunciato un giorno prima della presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025, su Instagram. Ora, però, dopo quanto annunciato dal palco di Napoli durante la conferenza odierna, è davvero ufficiale. Stefano De Martino condurrà la nuova stagione di Affari tuoi al posto di Amadeus che è passato su Nove.

Cosa dovremo aspettarci dall’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi che negli ultimi anni si è fatto strada in Rai nelle vesti di conduttore? La sua carriera è iniziata all’interno del talent di Canale 5, è proseguita come inviato dell’Isola dei Famosi, reality in onda su Mediaset, ed è esplosa su Rai 2 alla conduzione di Stasera tutto è possibile. Nel mentre vi sono stati altri programmi e spettacoli teatrali. Ora è l’uomo del momento. La promozione su Rai 1 lo riempirà sicuramente di gioia, ma lo caricherà anche di nuove ed importanti responsabilità. Difficile dire cosa potremmo aspettarci. Non lo abbiamo mai visto condurre un game show.

Ciò che è certo è che da lunedì 2 settembre lo vedremo al timone del grande successo dell’access prime time di Rai 1. Il game show dei pacchi, che ha per protagonisti 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese, tornerà appena finite le ferie estive con il suo meccanismo appassionante, ma anche con alcune novità. Per ora sappiamo solo che è stato confermato il gioco finale della “Regione fortunata”, che, anche in questa edizione, consentirà di dare un’altra chance.

Altri progetti tra Rai 1 e Rai 2 per il 2025

Cos’altro bolle in pentola per Stefano De Martino in Rai? Come confermato dai vertici, l’ex ballerino professionista oltre a condurre Affari tuoi, e a prendere quindi il programma lasciato da Amadeus, tornerà al timone di Stasera tutto è possibile su Rai 2 nel 2025. Oltre a questo vi sono per il 2025 altri progetti possibili che lo vedranno coinvolto e per i quali, per ora, vige il massimo riserbo.