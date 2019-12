Serena Dandini torna in prima serata su Rai3 con la quarta puntata di Stati Generali. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonista del quarto appuntamento in onda, questa sera giovedì 12 dicembre 2019.

Stati Generali: ospiti di giovedì 12 dicembre 2019

Giovedì 12 dicembre alle 21.20 su Rai 3 appuntamento con la quarta ed ultima puntata dell’edizione 2019 “Stati Generali”, il programma ideato e condotto da Serena Dandini. Per l’ultima puntata dell’anno, la Dandini ha in serbo tantissime sorprese per i telespettatori anche a tema natalizio.

A cominciare dalla presenza di The Natalizi, la temporary band impegnatissima dal giorno 8 dicembre fino al 6 di gennaio e poi disoccupata tutto il resto dell’anno. La band, vestita a festa con tanto di maschera di Babbo Natale, accompagnerò il Premier Giuseppe Conte interpretato da Neri Marcoré.

L’attore con tanto di frac e papillon interpreterà un classico del repertorio italiano: il “Vecchio frack”. Tra gli ospiti della puntata c’è anche Sabina Guzzanti, che torna per imitare la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a capo di un presepe di pastori armati. Il tema del Natale torna protagonista anche con la sovranista Martina Dell’Ombra che leggerà durante la puntata la sua letterina a Babbo Natale.

Stati Generali su Rai3: le anticipazioni di giovedì 12 dicembre 2019

Ma non finisce qui, visto che la puntata di giovedì 12 dicembre vedrà tra gli ospiti anche Jasmine Trinca ed Edoardo Leo. Gli attori si cimenteranno prima in una rivisitazione di uno storico sketch di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini della bella televisione in bianco e nero e successivamente saranno i protagonisti della speciale intervista di Serena Dandini. Per l’intervista li raggiungerà anche il regista Ferzan Ozpetek per parlare del film “La dea Fortuna”.

Ospite musicale Giorgia che, oltre a deliziare il pubblico e i telespettatori con la sua spettacolare voce, vestirà anche i panni di Maria Mozart, la sorella di Wolfgang Amadeus. E ancora: sul divano rosso di Serena Dandini ci sarà anche la grande fotografa Letizia Battaglia. Gli iscritti a parlare, invece, saranno Tommaso Faoro, Cristina Chinaglia e il giudice e scrittore Giancarlo De Cataldo chiamati a dibattere sui 50 anni della strage di Piazza Fontana.

Durante la puntata spazio anche alla storia maledetta di Germana Pasquero nei panni di Franca Leosini, Edoardo Ferrario imiterà Alessandro Di Battista, mentre Lucia Ocone torna a vestire i panni di Winona la Rider e dell’annunciatrice anni ’80 de l’Almanacco del giorno dopo. Tra i protagonisti anche il cantautore Vano Fossati- Rocco Tanica, Cinzia Leone, le Sbratz, The Pills e il duo Gustav e Luca che questa settimana si occuperanno del mondo dell’omofobia. Infine le ultime notizie con Tg Lercio, mentre sul finale Elianto con la sigla finale.