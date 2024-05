Tutto pronto per il gran finale di Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni dell’ultima puntata di stasera, giovedì 23 maggio 2024.

Stasera tutto è possibile, ospiti di giovedì 23 maggio 2024

Giovedì 23 maggio 2024 dalle ore 21.20 va in onda l’ottava ed ultima puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show più pazzo e divertente della tv presentato da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Stefano De Martino è pronto a chiudere una stagione di grande successo con il comedy show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, che ha registrato record d’ascolti. Il successo di STEP arriva anche dai social dove il programma è sempre in trend topic a conferma del gradimento del pubblico da casa.

Il tema della puntata di stasera, giovedì 23 maggio 2024, è “Olympic STEP”. Ospiti di stasera: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito. E ancora Sergio Friscia, Nathalie Guetta, Ema Stokholma e Fabio Caressa.

Non si può piacere a tutti 👀😂 Lovers Vs Haters di #STEP 📲 👉 #Staseratuttoepossibile: ultimo appuntamento di stagione giovedì 23 maggio alle 21.20 au @RaiDue e @RaiPlay 📲📺 pic.twitter.com/EnH55fRLEM — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) May 22, 2024

Stasera tutto è possibile 2024, i giochi del programma

Durante l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino non mancheranno le imitazioni di Vincenzo De Lucia che questa sera imiterà Barbara d’Urso. Il cuore pulsante del comedy show sono i giochi: dalla mitica Stanza Inclinata, a Stammi dietro dance, La coppia che scoppia, Golden STEP, Speed Quiz. Tutti gli ospiti dovranno mettersi alla prova nei vari giochi con una sola regola: divertirsi!

“Stasera tutto è possibile” è basato sul format creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights. Il programma è scritto da Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino, Luciano Federico, Paolo Mariconda, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Francesco Velonà. Regia di Sergio Colabona.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è il lunedì in prima serata su Rai2.