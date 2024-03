Torna l’appuntamento con “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonisti della puntata di stasera, giovedì 14 marzo 2024.

Splendida Cornice, ospiti di stasera: giovedì 14 marzo 2024

Giovedì 14 marzo 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Splendida Cornice“, il people show presentato da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. Come sempre la conduttrice è pronta a fare compagnia ai telespettatori con più di due ore di intrattenimento culturale, ma anche momenti di evasione, divulgazione, satira, umorismo e conoscenza. Tantissimi gli ospiti protagonisti di stasera: a cominciare da Alberto Angela, paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore figlio dell’indimenticabile Piero Angela. E ancora il mago Silvan e Fabio Volo che presenterà il film d’animazione “Kung-fu Panda 4” di cui è doppiatore.

Ma non finisce qui, in studio anche: Pif, Andrea Zalone, Chiara Galiazzo, il giornalista e divulgatore scientifico Massimo Polidoro che presentata il libro “La meraviglia del tutto”, scritto con Piero Angela.

Cos’è un film pornografico? Ce lo spiega #AlessandroBorghi, leggendoci un testo di Umberto Eco #SplendidaCornice pic.twitter.com/hUnvS1txqP — Splendida Cornice (@SplendiCornice) March 7, 2024

Splendida Cornice, tutti gli ospiti di stasera: giovedì 14 marzo 2024

Ma non finisce qui, tra gli ospiti della puntata di giovedì 14 marzo di Splendida Cornice anche Maxim Pozdorovikin regista di “Our New President” documentario del 2018 sulle presidenziali del 2016 di Trump. In studio ancora: l’attrice Luce Cardinale e, in collegamento, gli studenti del Liceo G.P. Vieusseux. Da segnalare anche il cast del musical dell’opera rock “Jesus Christ Superstar” e le interviste a Ted Neeley e Lorenzo Licitra. Infine le esibizioni musicali di: Frankie hi-nrg, Feisal Bonciani e la performance di ballo di Alessandro Frola dell’Hamburg Ballet.

Oltre agli ospiti in studio anche il pubblico formato da spettatori selezionati attraverso le categorie demoscopiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Immancabile la presenza dei competenti: Amalia Ercoli Finzi, Giuseppe Antonelli, Ester Viola e la Ilaria Gaspari. Da segnalare anche la presenza di Andrea Maggi, Piero Dorfles e le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini.

L’appuntamento con Splendida Cornice è il giovedì in prima serata su Rai3