Torna l’appuntamento con “Splendida Cornice“, il programma di Rai Cultura con Geppi Cucciari trasmesso in prima serata su Rai 3. Scopriamo i temi, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, giovedì 1 febbraio 2024.

Splendida Cornice, gli ospiti di Geppi Cucciari del 1 febbraio 2024

Giovedì 1 febbraio 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari. Il programma scruta, osserva e racconta l’attualità con ironia e leggerezza del mondo di oggi attraverso i libri, i film, i social, la televisione e l’arte. Attori, amici e testimoni del nostro tempo portano in tv una collezione esclusiva fatta di parole, aneddoti, curiosità, oggetti e costruiscono momento dopo momento la settimana. Nella puntata di stasera si parlerà della 74ª edizione del Festival di Sanremo 2024. A pochi giorni dal debutto della kermesse canora italiana più attesa, amata e criticata di sempre, Geppi Cucciari è pronta a discuterne con tantissimi personaggi e artisti che hanno gareggiato al Festival.

Tra gli ospiti in studio: Enrico Ruggeri vincitore di Sanremo 1993 con “Mistero”, Colapesce e Di Martino accompagnati dal pianista Angelo Trabace. E ancora: Alexia vincitrice con “Per dire di no” nel 2003 accompagnata dal pianista Carlo Centemeri. Inoltre: una performance realizzata con gli strumenti dell’Orchestra del Mare e una tratta della Divina Commedia Opera Musical.

Splendida Cornice, tutti gli ospiti dello speciale dedicato a Sanremo 2024

Ma non finisce qui, nella puntata di stasera, giovedì 1 febbraio 2024, di Splendida Cornice dedicata al Festival di Sanremo 2024 in studio anche: Marisa Laurito che ha partecipato al Festival nel 1989 con “Il babà è una cosa seria”. Tra gli ospiti anche: l’archeologo Gabriel Zuchtriegel, l’astronauta Luca Parmitano e Giovanni Galizia conosciuto da molti come il “prete sexy” nel Calendario Romano.

Da segnalare, come sempre, la presenza del pubblico in studio formato da anziani da bar, protagonisti e donne doppio ruolo che si confrontano con i “competenti”, quattro cattedratici di grande professionalità. Tra questi: Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana; il funambolismo parolaio del linguista Giuseppe Antonelli; Simonetta Bagella docente di Botanica e, per l’occasione, Vincenzo Borghetti docente di Storia della Musica che ha incentrato uno dei suoi corsi universitari proprio sul Festival di Sanremo. In studio anche Andrea Maggi, il professore d’italiano de “Il Collegio, per il controllo ortografico e la rubrica letteraria di Piero Dolfres.

L’appuntamento con Splendida Cornice è il giovedì in prima serata su Rai3.