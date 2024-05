Torna Alberto Angela con due speciali di che mostrano ‘Meraviglie’. Dopo aver raccontato ai telespettatori le bellezze dell’Africa, ora è la volta di Pompei e di celebrare lo sbarco in Normandia. Scopriamo insieme quando andranno in onda le due puntate.

Speciali Alberto Angela 2024, il primo dedicato alle nuove scoperte di Pompei

Il programma di Rai Cultura non si ferma. E dopo “Meraviglie d’Africa – Namibia” arrivano due puntate speciali sempre condotte da Alberto Angela. Il primo appuntamento (‘Speciale Meraviglie – Pompei, le nuove scoperte‘) è previsto per lunedì 27 maggio 2024 in prima serata su Rai1. Il conduttore ci porterà nel Parco Archeologico di Pompei, lungo un itinerario che attraversa l’antica città per arrivare sino ai cantieri ancora chiusi al pubblico dove archeologi e ricercatori continuano a scavare. Sono proprio le nuove scoperte al centro del programmo dato che vedremo in anteprima i reperti venuti alla luce e avremo accesso esclusivo ad aree fino ad oggi sconosciute che raccontano particolari inediti di quel mondo antico. Un mondo che ha ancora tanto da insegnarci e da scoprire.

Come spiegato dal promo da Alberto Angela:

“Mostreremo in anteprima le più recenti scoperte degli archeologici, meraviglie che raccontano nuove storie di una città che non smette di stupire“.

Le meraviglie di Pompei, tra cui, in anteprima, le nuove scoperte degli archeologi, e la storia dello sbarco in Normandia, in occasione del suo 80° anniversario.

Seconda puntata sullo Sbarco in Normandia

Ma non è l’unico appuntamento con lo Speciale Meraviglie condotto da Alberto Angela. Lunedì 3 giugno, sempre in prima serata alle ore 21.25 su Rai1, andrà in onda una puntata dedicata allo sbarco in Normandia. Si tratta dell’80esimo anniversario di una delle più grandi invasioni anfibie della storia che verrà raccontato attraverso la testimonianza di chi, il giorno più lungo, lo ha vissuto davvero.

Meraviglie è un programma di Alberto Angela, scritto con Fabio Buttarelli, Vito Lamberti, Emilio Quinto. A cura di Alessia Casaldi, Sara Signoretti, il Produttore esecutivo è Caterina Del Papa mentre Capo progetto Anna Maria Tiberi. La Regia è di Gabriele Cipollitti