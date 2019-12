Per gli amanti delle storie d’amore al ritmo di musica, Soundtrack è la serie tv che accontenta tutti i romantici. Nata dal creatore di Quantico, Joshua Safran, il nuovo show sarà disponibile su Netflix a partire dal 18 dicembre. La prima stagione, composta da 10 episodi, verrà distribuita in un’unica tranche sulla piattaforma. Safran è inoltre produttore esecutivo della serie insieme a un team composto da Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug. Soundtrack era stato progettata per andare in onda sulla Fox. La rete, dopo aver visionato l’episodio pilota, aveva deciso di non procedere, così il progetto è stato venduto a diversi clienti, fino ad essere acquistato da Netflix.

Soundtrack: la trama della serie tv Netflix

La serie è descritta come un insieme di storie d’amore che collegano un gruppo eterogeneo e disparato di persone che vivono a Los Angeles. A far da sfondo alle loro vicende ci sono canzoni travolgenti e coreografie che ricordano un musical. Soundtrack è lo show ideale per gli amanti del genere. Le musiche sono curate da Komeil S. Hosseini, mentre le coreografie sono di James Alsop, che collabora con diverse popstar tra cui Beyoncé, Lady Gaga e Kelly Rowland.

Joshua Safran è stato sceneggiatore e produttore esecutivo di Gossip Girl. Inoltre è stato al timone della seconda stagione di Smash. Nel 2015 ha creato la serie drama Quantico di cui è stato showrunner fino al 2017. Il prossimo progetto di Safran è il reboot di Gossip Girl, che andrà in onda sulla piattaforma HBO Max.

Soundtrack su Netflix: il cast corale della serie tv

Diversi attori compongono il cast corale di Soundtrack su Netflix, a cominciare da Callie Hernandez che recita nei panni di Nellie O’Brien; Jahmil French è Dante Mendoza; Jenna Dewan nel ruolo di Joanna Kassem; Campbell Scott è Frank O’Brien; Madeleine Stowe interpreta Margot Weston; Marianne Jean-Baptiste è Annette Sands; Megan Ferguson è Gigi Dumont; e Paul James nel ruolo di Samson Hughes.

I casting si sono svolti all’inizio del 2018, Madeleine Stowe e Callie Hernandez sono stati i primi ad essere stati chiamati a partecipare a un episodio pilota. Raúl Castillo era stato inizialmente scelto per il ruolo di Samson Hughes, poi sostituito da Paul James.