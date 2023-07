Sotto il segno del pericolo è un intenso film del 1994 di genere spionaggio/thriller/azione, che ha come protagonista principale il grande Harrison Ford. Oltre due ore in cui lo spettatore non corre alcun pericolo di annoiarsi: l’appuntamento è per la prima serata di Lunedì 3 Luglio su La7. Per “prepararvi” meglio alla visione, vi diciamo trama, cast e curiosità sulla pellicola.

Sotto il segno del pericolo: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama del film Sotto il segno del pericolo.

Siamo negli Stati Uniti. Jack Ryan viene promosso vicedirettore dei servizi segreti della CIA, dove lavora anche il collega Clark. Jack si trova subito alle prese con un caso molto delicato nel quale gli interessi del Governo si intrecciano a quelli di un’organizzazione criminale di trafficanti sudamericani. Risolvere la situazione non sarà affatto facile e il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.

Per quanto riguarda il cast, come anticipato, troviamo nella parte principale il sempre bravissimo Harrison Ford, affiancato dall’altrettanto valido Willem Dafoe.

Curiosità sul film

Sotto il segno del pericolo è una pellicola del 1994 diretta da Phillip Noyce. Di seguito vi sveliamo alcune curiosità sul suo conto: