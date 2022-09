Per la prima volta nella storia della tv italiana, la Rai manderà in onda un documentario che racconta la grande attrice Sophia Loren. Il docufilm dal titolo “Sophia!”, diretto dal giornalista Marco Spagnoli, mette insieme con passione e cura archivi straordinari che mostrano un ritratto inedito dell’attrice nata a Roma, cresciuta a Pozzuoli e diventata cittadina del mondo.

Sophia!, docu-film su Sophia Loren: quando in tv e dove

Un viaggio alla scoperta della donna diventata mito: un’attrice unica che ha scritto la storia del cinema nel mondo. Un viaggio che racconta anche la vita, narrata da lei stessa in prima persona, attraverso materiali di repertorio, foto rarissime, filmati inediti, interviste radiofoniche e televisive, italiane ed internazionali.

Sophia! andrà in onda, nel giorno del compleanno dell’attrice, in una prima serata firmata Rai Documentari il 20 settembre alle 21:25 su Rai Uno e sarà presentato in anteprima nazionale il 19 settembre a Napoli al Galà del Cinema e della Fiction.

Sei attrici raccontano Sophia Loren

A racontare Sophia Loren nel documentario “Sophia!” ci saranno anche sei attrici italiane che, oltre ad essere cresciute nell’ammirazione della Loren, ne raccontano e analizzano l’eredità artistica e non solo. A raccontare la diva italiana per eccellenza ci saranno: Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Lina Sastri, Valeria Solarino.

Cosa vedremo nel documentario “Sophia!”

Impreziosito dall’archivio fotografico e video de LaPresse, che solo dell’attrice vincitrice di due Oscar possiede 19.000 scatti, Sophia! è la narrazione intima ed epica della nascita e dell’affermazione di una grande attrice: l’amore per il produttore Carlo Ponti, il flirt con Cary Grant, la devozione per Vittorio De Sica, l’amicizia e la complicità professionale con Marcello Mastroianni, la caparbietà con cui ha voluto a tutti costi diventare madre, la vittoria di moltissimi premi e riconoscimenti internazionali, ne fanno l’ultima grande Diva del cinema internazionale, icona dell’eccellenza italiana amata in tutto il mondo.

Marco Spagnoli, il regista del docu-film “Sophia!”

Il documentario è diretto dal giornalista Marco Spagnoli, già candidato 3 volte al David di Donatello per il miglior documentario e vincitore di un Nastro d’Argento, scritto da Simona Sparaco e Marco Spagnoli, prodotto da Marco Durante, Presidente di LaPresse, con RAI Documentari e Luce Cinecittà.