Tutto pronto per la grande finale del Six Kings Slam 2025, ricchissimo torneo esibizione arabo di tennis che oggi, sabato 18 ottobre, vedrà il tennista azzurro Jannik Sinner scendere in campo per affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz, durante l’ultimo atto di uno dei più attesi incontri sportivi. Scopriamo insieme a che ora si terrà l’incontro di tennis e dove vedere la finale del Six Kings Slam 2025.

Finale Six Kings Slam 2025, Sinner vs Alcaraz: orario e dove vederla oggi in tv

La sfida tra Sinner e Alcaraz, entrambi in finale alla seconda edizione del Six Kings Slam 2025, si disputerà oggi, sabato 18 ottobre, non prima delle 20.00 ora italiana, al termine della finale per il terzo posto Djokovic-Fritz. I due tennisti si contenderanno un montepremi record in palio da ben 4,5 milioni di euro, che, sommato al ‘gettone’ per la sola presenza a Riad da 1,5 milioni di euro, garantirebbe al vincitore un incasso ben da 6 milioni di euro. Ma dove seguire l’attesissimo torneo di tennis?

Sinner vs Alcaraz: dove vederla oggi in tv la Finale Six Kings Slam 2025

La finale Six Kings Slam 2025 e che vedrà sul campo sfidarsi Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Netflix. L’attesissimo incontro di tennis si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Netflix.

Jannik Sinner, che arriva in finale da campione in carica dopo lo in finale scorso anno proprio Alcaraz, arriva all’atto conclusivo del torneo di quest’anno con ben due vittorie alle spalle, la prima contro il greco Stefanos Tsitsipas, poi quella in semifinale contro il serbo Novak Djokovic. Lo spagnolo Carlos Alcaraz accede alla finale di oggi contro Sinner dopo aver battuto lo statunitense Taylor Fritz.

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: i tornei precedenti

Carlos Alcaraz è avanti 10-5 nei precedenti e ha vinto ben quattro match su cinque contro Jannik Sinner nel 2025. L’ultimo incontro disputato tra i due tennisti risale alla finale dell’ultima edizione degli US Open, quando Carlos Alcaraz vinse in quattro set aggiudicandosi, oltre allo Slam americano, anche il primo posto nella prestigiosissima classifica Atp scavalcando in classifica proprio l’avversario di oggi Jannik Sinner.