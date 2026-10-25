Una serata speciale per Silvia Bonolis, la figlia 23enne di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, presente in prima fila nella puntata di Tu sì que vales trasmessa sabato 24 ottobre 2026 su Canale 5.

Silvia ha seguito le esibizioni accanto al padre e ha ricevuto più volte anche l’affettuosa attenzione di Maria De Filippi, che durante la serata si è avvicinata a lei per condividere alcuni momenti dello spettacolo.

A regalare uno dei siparietti più teneri della puntata è stato però Rafferty Coope, giovane performer britannico che ha conquistato lo studio mescolando musica e magia.

Paolo Bonolis coinvolge la figlia Silvia a Tu sì que vales

Durante l’esibizione di Rafferty Coope, Paolo Bonolis si è accorto dell’interesse con cui Silvia stava seguendo il giovane artista.

Da qui è nata una richiesta scherzosa del conduttore:

«Puoi fare un’altra magia bellissima? Vai a dare un bacio a mia figlia».

Coope si è quindi avvicinato a Silvia, accompagnato da Maria De Filippi, e le ha rivolto un galante baciamano.

La reazione della ragazza non è sfuggita al padre, che ha subito scherzato con lei: «Ti piaceva, eh?».

Un piccolo momento familiare che ha portato leggerezza e tenerezza nello studio di Tu sì que vales.

Chi è Rafferty Coope, il ragazzo che ha conquistato Silvia Bonolis

Rafferty Coope ha 17 anni ed è un performer britannico capace di unire due mondi apparentemente differenti: la musica e la magia.

Il giovane artista si era già fatto conoscere dal pubblico televisivo britannico grazie alla partecipazione a Britain’s Got Talent.

Sul palco di Tu sì que vales ha nuovamente mostrato le proprie capacità, riuscendo a incuriosire tanto i giudici quanto gli spettatori.

Tra questi c’era proprio Silvia Bonolis, che ha seguito il numero con particolare attenzione.

Maria De Filippi accanto a Silvia Bonolis

Durante la puntata non è passato inosservato neppure il rapporto tra Maria De Filippi e Silvia.

La conduttrice si è seduta più volte accanto alla figlia di Bonolis, coinvolgendola nell’atmosfera dello show e assicurandosi che si stesse divertendo.

Paolo Bonolis, dal canto suo, ha cercato durante tutta la registrazione di rendere Silvia partecipe della serata, alternando il ruolo di giudice a quello di papà.

Una presenza discreta ma evidente, fatta di sorrisi, sguardi e piccoli gesti d’affetto.

Silvia Bonolis e la sua passione per la televisione

La presenza di Silvia nello studio di Tu sì que vales non sorprende chi conosce la sua grande passione per il mondo della televisione.

Negli anni la giovane ha seguito con entusiasmo diversi programmi, tra cui il Grande Fratello Vip quando la madre Sonia Bruganelli ricopriva il ruolo di opinionista.

Tra i personaggi che aveva particolarmente apprezzato c’era Tommaso Zorzi.

Proprio Sonia Bruganelli aveva organizzato per la figlia un incontro con Zorzi, regalando a Silvia la possibilità di conoscere personalmente uno dei suoi personaggi televisivi preferiti.

Silvia, la primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Silvia Bonolis è nata nel 2002 ed è la primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

I genitori hanno raccontato nel corso degli anni alcuni passaggi delicati della sua storia. Silvia è nata con una cardiopatia congenita e pochi giorni dopo la nascita ha dovuto affrontare un importante intervento chirurgico.

Successivamente ha affrontato difficoltà neurologiche sul piano motorio e del linguaggio, accompagnata sempre dalla propria famiglia.

Nel 2026 Silvia ha dovuto sottoporsi anche a un nuovo importante intervento cardiaco, trascorrendo un lungo periodo in ospedale con la madre al suo fianco.

Il momento tra Paolo Bonolis e la figlia conquista Tu sì que vales

Nella serata del 24 ottobre, però, al centro non c’erano le difficoltà affrontate in passato, ma semplicemente il divertimento di una ragazza che ha potuto assistere da vicino a uno dei programmi televisivi che ama.

E Paolo Bonolis ha trasformato l’esibizione di Rafferty Coope in un piccolo regalo per la figlia.

Il baciamano del giovane performer, l’imbarazzo di Silvia e la battuta immediata del padre hanno regalato così a Tu sì que vales uno dei momenti più spontanei della puntata.