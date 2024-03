Con l’avvicinarsi della Pasqua, che quest’anno cadrà il 31 Marzo, la tv si adegua. Sarà infatti possibile seguire in diretta tv tutte le celebrazioni della Settimana Santa presiedute da Papa Francesco.

Molto attesa, in particolare, per l’importanza e la suggestività, la processione del Venerdì Santo, la Via Crucis, che come sempre partirà dal Colosseo e, dopo la sosta alle 14 stazioni dislocate in alcune delle vie più belle dalla Capitale, si concluderà nei pressi del Tempio di Venere. Di seguito gli eventi in programma, con relativi canali e orari.

La settimana santa 2024 in tv: eventi, giorni e orari

I fedeli potranno assistere agli eventi e ai riti della Settimana Santa 2024 che prepara alla Pasqua anche in tv. Questo il programma:

Santa Messa da San Pietro il 24 Marzo per la celebrazione della Domenica delle Palme in diretta su Rai Uno a partire dalle 9.50

Giovedì Santo 28 Marzo Papa Francesco celebra la Messa del Crisma con il rinnovo delle promesse dei sacerdoti. Sarà possibile guardare l’evento su Tv2000 (Canale 28) alle 9.30

Venerdì Santo 29 Marzo celebrazione della Passione del Signore alle 17.00 in San Pietro visibile in diretta su Tv2000

A partire dalle 19.30 di Sabato Santo 30 Marzo, diretta della Veglia pasquale della Notte Santa su Tv2000

Venerdì Santo 29 Marzo il tradizionale appuntamento con la Via Crucis dal Colosseo al Tempio di Venere in Roma, viene trasmessa in diretta e in mondovisione su Rai Uno a partire dalle ore 21.00

Il 31 Marzo, Domenica di Pasqua, sempre su Rai Uno rigorosamente in diretta la Messa nella Basilica di San Pietro e la benedizione Urbi et Orbi a partire dalle 10.00 ancora su Rai Uno.

Come potete vedere il palinsesto televisivo copre tutti gli eventi della ricorrenza e pertanto anche chi, per qualsiasi motivo, non potrà spostarsi da casa e partecipare di persona, avrà ugualmente la possibilità di celebrare la Pasqua semplicemente accendendo il televisore.