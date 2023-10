Per tutti gli amanti delle serie tv, in Salento arriva con la prima edizione il “Season International Series Festival”, kermesse cinematografica dedicata al mondo delle serie tv. Ecco tutte le novità inserite nel programma della manifestazione e tutti gli attori che prenderanno parte all’evento in qualità di ospiti.

Serie Tv, nel Salento arriva il “Season International Series Festival”: programma e ospiti

Il “Season International Series Festival”, evento organizzato da Simona Gobbi, è dedicato ai protagonisti delle serie tv che porteranno la propria esperienza attraverso il dialogo, il confronto e la condivisione.

Cast ospiti

Toni Servillo, Marco D’Amore, Fausto Russo Alesi. E poi ancora Giorgio Pasotti e Antonio D’Aquino. Sono solo alcuni degli interpreti che, dal 5 all’8 ottobre 2023, animeranno il “Season International Series Festival” in scena nella magnifica cornice di Borgo Rosso Terra, fra i Comuni di Gallipoli e Alezio, in provincia di Lecce.

Programma del festival dedicato alle serie tv

Sono numerosi i talk in programma durante la kermesse, e che vedranno protagonisti alcuni fra i più importanti attori del panorama nazionale, da Toni Servillo a Marco D’Amore. A parlare di tv e cinema ci saranno anche giovani talenti come Giovanni Nasta (Viola come il mare, Speravo de morì Prima, Buongiorno mamma!, Che Dio ci aiuti) e Giovanna Sannino (Mare fuori).

Al “Season International Series Festival” non mancherà un focus dall’aria internazionale, che in questa edizione sarà dedicato alla Spagna, con alcuni dei protagonisti delle serie più acclamate: Harlys Becerra di Vis a Vis, Teresa Riott di Valeria e Mario De la Rosa di La casa di papel.

“Season International Series Festival” per il sociale

Grande attenzione sarà, inoltre, data a personalità che si dedicano a migliorare la vita delle persone e a costruire comunità più forti e solidali con la consegna del premio Marlù per il sociale. Per rendere omaggio alla Puglia, il “Season International Series Festival” celebrerà infine le antiche tradizioni culturali e culinarie con artisti e chef che racconteranno la memoria del territorio, attraverso la loro stupenda arte nota in tutto il mondo.

La location Borgo Rosso Terra

Borgo Rosso Terra è un’antica masseria del Salento immersa in un uliveto di 70.000 mq a situata a due passi dalle calde spiagge e dallo storico borgo della “città bella” di Gallipoli. La struttura dispone di masserie (dimore antichissime), pajare e ville. Un ristorante a Km 0 con cucina tipica della tradizione salentina, immerso nella campagna. Un luogo dove immergersi nel relax più totale arricchito dalla splendida piscina di ben 25 metri di lunghezza con area idromassaggio.