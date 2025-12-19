Durante la presentazione delle fiction Rai del prossimo anno a Roma, abbiamo avuto l’occasione di intervistare in esclusiva la bravissima e bellissima Serena Rossi che, nonostante i mille impegni, era presente per parlare del nuovo progetto che la vede protagonista. Presto, infatti, la vedremo nei panni di Olga Panini nella serie tv pronta a raccontare la famiglia Panini e la grande impresa italiana che ha stampato figurine per anni e anni e ha reso felici i bambini di tutto il mondo. Nell’occasione abbiamo avuto modo di scoprire che a febbraio sarà di nuovo a Napoli con il suo spettacolo, ma comunque lascia uno spiraglio aperto per salire sul palco dell’Ariston per il Festival della Canzone Italiana. Ecco le sue parole!

L’intervista esclusiva a Serena Rossi alla presentazione delle Fiction Rai 2026

Sei sempre volto della fiction. Mina Settembre è finita, però torni ancora una volta in prima serata, con cosa?

“Ci sono tanti progetti all’orizzonte, in questo periodo sono impegnata sul set della famiglia Panini, per raccontare la storia della famiglia Panini di Modena, coloro che hanno inventato le figurine e che hanno fatto sognare generazioni di bambini in tutto il mondo. È una storia stupenda, il racconto di una grande famiglia che in un’Italia distrutta dalla guerra ha avuto il coraggio di sognare, di far sognare tanti. Stiamo girando da settimane, ancora siamo sul set e quella si vedrà tra un po’, insomma. Domattina dovrò andare sul set alle quattro e mezza”.

Che figurine attaccavi tu da piccola?

“Io le facevo tutte le varie collezioni, perché loro hanno iniziato con i calciatori, poi si sono allargati, anche alle fiction, ai film, al mondo Disney. Sicuramente tutto il mondo Disney era quello che mi apparteneva di più, più che i calciatori”.

Tra tutti questi impegni, non è che a febbraio hai tempo anche per andare a Sanremo?

“Chissà, chissà.. No, non lo so. Sarebbe bellissimo. Ogni anno mi viene fatta questa domanda e rispondo sempre allo stesso modo, cioè che sarebbe stupendo, poi vedremo, chissà”.

Intanto a febbraio porti a teatro sempre due serenate napoletane

“Sì, ritorno a teatro a febbraio col mio spettacolo che si intitola Serenata a Napoli. Sono stata anche qui a farlo l’estate scorsa, è una serata di musica su Napoli, tutto un racconto molto emotivo, molto divertente, insomma, un sacco di cose, ecco”.

Mina Settembre la rivedremo invece?

“Anche lì non sappiamo ancora, non si sa, vedremo, vedremo”.

Il video con l’intervista completa