Il Serale di Amici 2019 si avvicina a passi da gigante. Ecco le prime anticipazioni in merito alla puntata in onda sabato 30 marzo 2019. E’ stato svelato il nome del primo coach. A quanto pare Maria De Filippi ha fatto un vero e proprio colpaccio. Importantissimi sono anche i nomi di due grandi ospiti. La prima ha portato la musica italiana nel mondo diventando famosissima in America latina. Il secondo, invece, fa ballare tutti da anni e anni.

Serale Amici 2019 prima puntata: il coach

Cosa succederà nel Serale di Amici 2019? Maria De Filippi continua a dare indizi ormai da settimane, ma nessuno riesce ad immaginare quali saranno i coach. La curiosità dei fan del talent di Canale 5, però, può essere, finalmente, almeno in parte appagata.

Pare che nella registrazione odierna siano stati svelati alcune succulente anticipazioni. Secondo, infatti, quanto riportato in anteprima da Bubino Blog, Maria De Filippi, con grande orgoglio, ha svelato il nome di uno dei coach annunciando a tutti l’arrivo in studio di Ricky Martin.

Come avrà fatto Maria De Filippi ad averlo? Da tempo la famosa conduttrice lotta per dare al suo talent un respiro sempre più internazionale e a quanto pare c’è riuscita. Chi sarà il suo avversario? Quali talenti finiranno in squadra con l’affascinante e talentuoso Ricky Martin?

Serale Amici 2019 prima puntata: gli ospiti

Come se non bastasse sono già stati fatti i nomi dei due primi ospiti della prima puntata del Serale di Amici 2019. In studio approderanno in primis la bravissima Laura Pausini. Insieme a lei salirà sul palco del talent di Canale 5 anche Biagio Antonacci.

Quali ragazzi avranno piacere di duettare con loro?

Difficile a dirsi siccome tutte le maglie verdi devono ancora essere assegnate. Di sicuro i ragazzi faranno a gara per poter cantare con due personaggi così famosi e per poter apprendere da loro alcuni trucchi del mestiere.

Cosa accadrà ancora? Quali altri assi nella manica nasconderà Maria De Filippi?

Ora si resta in attesa di ulteriori anticipazioni riguardanti la puntata di sabato 16 marzo 2019, ma soprattutto quella in onda in prima serata il 30 marzo 2019.