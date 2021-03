Manca ormai poco alla prima puntata del Serale di Amici 20. Le squadre sono state formate e i professori si sono già schierati. Cosa è accaduto? Cosa vedremo nella prima puntata? Chi sfiderà chi? Una domanda per volta. Piano piano tutte le curiosità saranno soddisfatte anche se le news sono ancora frammentarie. Facciamo però il punto della situazione. Tutti gli allievi del talent di Canale 5 hanno avuto la possibilità di accedere al Serale. Molto probabilmente il talent ci terrà compagnia fino a giugno prossimo. Ultima news? Sul web si vocifera che Sabrina Ferilli non siederà in giuria, ma sarò comunque ospite della prima puntata. Voci di corridoio – sempre più insistenti – sottolineano che probabilmente Stefano De Martino, invece, tornerà ‘a casa’ per giudicare i ballerini. Sarà vero? Si attendono news ufficiali.

Serale Amici 2021: squadre e componenti

Come abbiamo detto tutti i concorrenti di Amici 20 hanno avuto la possibilità di approdare al Serale. Si tratta di ben diciassette ragazzi che sono stati divisi in tre squadre tenendo conto anche dei professori che avevano dimostrato una preferenza per loro.

Come abbiamo visto durante tutto l’anno scolastico, infatti, i docenti hanno sempre espresso la loro preferenza e hanno sempre sponsorizzato i loro allievi.

Anna Pettinelli: Aka7even. Arisa: Gaia, Ibla, Raffaele e Tancredi. Rudy Zerbi: Deddy, Enula, Esa, Leonardo e Sangiovanni. Lorella Cuccarini: Alessandro, Martina e Rosa. Veronica Peparini: Giulia e Samuele. Alessandra Celentano: Serena e Tommaso

La prima squadra è stata composta con gli allievi di Zerbi e della Celentano. Ovviamente loro saranno i professori a capo del team. Niente coach famosi dunque. Niente tutti contro tutti. Si tornerà al passato con un pizzico di novità.

Dunque, dicevamo, nella squadra di Zerbi e della Celentano come allievi vi sono: Deddy, Enula, Esa, Leonardo e Sangiovani, ma anche Serena e Tommaso.

Deddy, Leonardo, Sangiovanni, Esa, Enula, Tommaso, Serena sono i componenti della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano! Che ne pensate? #Amici20 pic.twitter.com/VyfDZYT8EL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 16, 2021

La seconda squadra con a capo la Pettinelli e la Peparini vedrà fra i componenti: Aka7even, Giulia e Samuele.

Terza squadra: Arisa – Cuccarini. Fra gli allievi: Alessandro, Martina, Rosa e Gaia, Ibla, Raffaele e Tancredi.

LA CELENTANO CON LE BALLERINE

LA CUCCARINI CON I TACCHI

LA PEPA CON LA LOLA LE CONVERSE PERCHÉ NOI SIAMO UMILI E RESTIAMO UMILI #Amici20 pic.twitter.com/i65a2ZoROh — ermattodemaria🍀 (@chiamamematto) March 16, 2021

Amici 20: i protagonisti del Serale

Quali saranno i protagonisti del Serale di Amici 20? Oltre a ragazzi e professori c’è grande, grandissima curiosità sui giudici esterni e sui possibili ospiti. Nonostante il Covid e le regole ferree per tutelare tutti i presenti, ci saranno gli attesissimi duetti?

La curiosità è tanta.

Ora però paiono tutti interessanti a capire per prima cosa quali saranno i giudici esterni. Si è parlato di Stefano De Martino, ma non è stato ancora dato per certo. Non si sa nemmeno chi lo affiancherà. Si è parlato inoltre di Sabrina Ferilli come ospite della prima puntata, ma non è stato svelato nulla di più. Quando sapremo dunque qualcosa di certo?