Senza Cri continua la sua ascesa nel panorama musicale italiano conquistando un prestigioso traguardo: la semifinale di Sanremo Giovani. La giovane artista, ex allieva di Amici, ha colpito la commissione con “Spiagge”, un brano che unisce sensibilità contemporanea e una forte identità autoriale. Senza Cri ha offerto una performance ricca di emozione e presenza scenica. Ora l’attesa è per la prossima fase del percorso in cui Senza Cri dovrà confermare quanto mostrato finora. Sicuramente, quale che sia l’esito, ha dimostrato di avere una voce capace di arrivare lontano.

Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Senza Cri

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato Senza Cri. Tanta è l’emozione per essere passata alla semifinale: “E’ una bellissima emozione anche perché è da tantissimo tempo che navigo in questi mari. Scrivo le mie canzoni con tanto amore e tanta intensità, sarebbe bello riuscire a continuare“, ha dichiarato. L’artista ha poi parlato del brano “Spiagge“: “E’ un brano che non racconta solo l’amore per una persona ma che può raccontare l’amore in modo universale e soprattutto anche nei confronti della vita. Ci tengo tanto che da questa canzone riesca a trasparire la dolcezza, la gioia, la voglia di vivere le emozioni che è qualcosa che abbiamo perso”. C’è qualcosa che al di là della vittoria interessa a Senza Cri: “Vorrei divertirmi, godermi questa esperienza al meglio e sapere che sono arrivata al pubblico”.

Proprio un anno fa, Senza Cri era nella scuola di Amici. Parlando di questa esperienza, ha dichiarato: “Maria mi ha detto di non nascondermi, di tirare fuori la voce e spero che sia orgogliosa del fatto che lo sto facendo. Amici mi ha lasciato tantissimi amici e un sacco di amore ma soprattutto le persone che lavorano nel programma che continuano a darmi la forza di credere che la strada è quella giusta e di non mollare”.

Ad essere passata in semifinale c’è anche Antonia ma Senza Cri dice di non sentire la competizione con lei: “Viviamo tutto con la massima serenità, non c’è competizione anzi siamo felici l’una per l’altra”. Tra i big che sono in gara al Festival di Sanremo, c’è n’è una che Senza Cri vorrebbe conoscere: “Patty Pravo è una donna straordinaria”.