Il duo piemontese dei Santi Francesi è in gara a Sanremo 2024 con il brano L’amore in bocca, che sembra avere tutte le caratteristiche che occorrono per diventare un tormentone al di là e ben oltre la kermesse canora. In un‘intervista rilasciata poco fa, Alessandro De Santis e Mario Francese hanno parlato dell’emozione che comporta esibirsi sul palco dell’Ariston e di ciò che si aspettano da questa esperienza, senza dimenticare di fare un nome per il vincitore finale… ecco cosa hanno detto.

Intervista ai Santi Francesi a Sanremo 2024: “E’ come se non avessimo mai cantato prima”

Noi di Superguidatv abbiamo intervistato i Santi Francesi e di seguito vi riportiamo quanto i due giovani hanno dichiarato ai nostri microfoni.

Tanta gavetta e ieri sera, finalmente, il debutto sul palco dell’Ariston. Che emozione avete provato rispetto agli altri contesti live?

(risponde Alessandro) “Lo stavamo dicendo. Abbiamo fatto Musicultura, Amici, X Factor, un po’ di tv ci è già capitata ma Sanremo, almeno per me, ha come resettato tutto, è come se non avessi mai cantato in vita mia. Quindi ieri c’era grande panico però il palco ti fa poi quel regalo, ti fa scaricare la tensione e alla fine, come ci è stato detto ieri sera, ci è stato dato un consiglio, seguiamo questa citazione che alla fine stiamo solo facendo spettacolo, non salviamo la vita di nessuno, è solo arte”

Per la serata cover di Venerdì cosa avete preparato?

(risponde Franco) “Per la serata cover abbiamo preparato Alleluia, è stato Ale a proporlo. E’ un pezzo abbastanza inflazionato e “coverizzato”, ma noi ci divertiamo un sacco a fare le cover e anche in questo caso ci tenevamo a fare una cosa diversa dall’originale, perché comunque, in generale, le cover di Alleluia che sono in giro hanno tutte questa sorta di ambiente molto rassicurante, quasi sacro. Noi abbiamo voluto accentuare questo suo lato un po’ più umano e, se vogliamo, proprio aggressivo, terreno, dopodiché, non sapendo con chi farlo poiché gli artisti in gara sono 30 e ce ne sono pochi disponibili, a tempo perso abbiamo chiesto a Skin che, entusiasta della versione, ha deciso di farla con noi”

Chi vince il Festival?

(rispondono entrambi) “Io dico Annalisa, continuiamo su Annalisa”

Ragazzi, ieri sera il vostro look ha stupito tutti. Innanzitutto vi chiedo perché la scelta di questo look e poi, Alessandro, che effetto ti fa essere considerato un sex symbol?

“Il look, in realtà, è stato tutto una collaborazione fra noi, la nostra stylist Daniela Cornacchia e, ovviamente, Dolce e Gabbana che hanno fornito gli abiti. Credo che abbiano fatto un piccolo capolavoro. Come avete visto il primo era molto bello e gli altri sono altrettanto belli o, almeno, per quanto mi riguarda mi piacciono molto, e abbiamo cercato di mantenere il fil rouge dell’eleganza, con il monocromo, senza fare troppo i matti in questo caso e, per quanto riguarda la seconda domanda, sai che non so proprio cosa risponderti? Proprio non ho idea di cosa dirti. Siamo entrambi persone molto, molto insicure e non riusciamo a scalfire questa nostra insicurezza neanche con i complimenti. Ogni volta che riceviamo un complimento ci mettiamo quasi leggermente sulla difensiva perché non ci crediamo, però bene, mi fa piacere. E però la prima cosa è cantare, suonare e scrivere le canzoni, poi se qualcuno dice che siamo carini ben venga”

La sincerità è proprio il fil rouge di questo Festival, cosa ne pensate?

(risponde Franco) “Bene, sono contento. Prima ero solito mettermi una maschera ma negli anni ho capito che è meglio essere se stessi”.