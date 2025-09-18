Sanremo riparte dai giovani con il regolamento annunciato dall’organizzazione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ecco tutte le novità.

Sanremo Giovani 2025 torna con Carlo Conti

Il viaggio verso il Festival di Sanremo 2026 prende ufficialmente il via con Sanremo Giovani 2025, il format che negli anni ha lanciato sul grande palco giovani talenti e cantanti ai vertici delle classifiche. Per Carlo Conti è la quinta edizione come Direttore Artistico e, ancora una volta, il percorso sarà fatto di prove, sfide e selezioni serrate. Svelato il regolamento ufficiale di Sanremo Giovani 2025 a cui quest’anno potranno iscriversi giovani artisti con un’età compresa tra i 16 e i 28 anni. La corsa verso il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo è lunga, visto che sono previste diverse fasi di selezione:

Ascolti preliminari : Carlo Conti e la Commissione musicale del Festival valuteranno tutti i brani in regola con i requisiti, stilando una prima lista di almeno 30 artisti.

: Carlo Conti e la Commissione musicale del Festival valuteranno tutti i brani in regola con i requisiti, stilando una prima lista di almeno 30 artisti. Audizioni live: nella storica sede Rai di via Asiago a Roma si arriverà a una rosa di 24 talenti.

I 24 talenti di Sanremo Giovani 2025 si sfideranno su Rai2: previste quattro serate dall’11 novembre al 2 dicembre in seconda serata. 6 artisti a puntata presenteranno i propri brani dal vivo. Solo 3 per serata accederanno alla fase successiva. Il termine per l’invio delle domande di partecipazione scadrà il 15 di ottobre.

Sanremo Giovani 2025 in tv: le date della semifinale e finale

Successivamente la semifinale di Sanremo Giovani 2025 è prevista per il 9 dicembre 2025 con i 12 talenti rimasti in gara per conquistare i 6 posti disponibili per la finale. La finalissima è prevista per il 14 dicembre 2025 in prima serata su Rai1 con la diretta dal Casinò di Sanremo. I 6 finalisti si contenderanno i 2 posti disponibili per il palco dell’Ariston. Ma non finisce qui, visto che ad affiancare i due vincitori di Sanremo Giovani, ci saranno altri 2 artisti selezionati da Area Sanremo. In totale saranno 4 i nomi a comporre la sezione Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ha dichiarato:

Sono molto affezionato a questo format perché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera di tantissimi artisti del nostro panorama musicale. Oltretutto, l’atmosfera che si respira tra i giovani, i loro sogni, la loro energia, sono anche un forte ricostituente per tutta la musica italiana. Saranno come sempre tre mesi intensi per me e tutta la squadra.