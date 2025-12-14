Il giovane artista romano Seltsam è tra i finalisti di Sanremo Giovani 2025, grazie al suo brano Scusa Mamma. Conosciuto al grande pubblico soprattutto per i contenuti virali su TikTok, Seltsam porta ora la sua musica sul palco della prestigiosa manifestazione. La canzone è un omaggio sincero alla figura materna, in cui il cantante esprime gratitudine piuttosto che chiedere scusa per qualche marachella. Il testo racconta il sostegno ricevuto nel perseguire i propri sogni, spesso lontani dalle aspettative familiari. Con un tono dolce e leggermente malinconico, Seltsam riesce a trasmettere emozioni autentiche. La sua capacità di unire popolare leggerezza e contenuto emotivo emerge chiaramente nel brano. Questo percorso segna un passo importante nella carriera del giovane artista. Scusa Mamma si presenta così come una dichiarazione personale e universale al tempo stesso.

Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Seltsam

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Seltsam. L’artista è apparso incredulo quando gli è stato comunicato che era passato in finale: “Posso dire la verità? Anche l’altra volta non pensavo di passare. Io sono fatto così, caratterialmente, e qui ci sono ragazzi davvero bravissimi. Mi chiedo: perché proprio io? Eppure è successo, e lo devo solo dire… grazie, grazie, grazie, grazie a tutti”. Per lui il palco dell’Ariston rappresenta casa: “Per me Ariston è mamma e papà, è la sera a guardare insieme le puntate e sognando di calcare quel palco un giorno. Per me il Festival è fondamentale, seguo le orme di alcuni cantautori che mi hanno preceduto”.

Seltsam ha raccontato anche del clima tra i colleghi: c’è molta sintonia, si divertono e scherzano insieme. L’atmosfera positiva contribuisce a rendere l’esperienza più leggera e piacevole per tutti: “Martina è davvero fortissima, ma anche il pezzo di Petit mi piaceva moltissimo. Non me l’aspettavo quando l’hanno eliminata, perché erano due brani eccezionali e due artisti incredibili. Sarebbe stato difficile scegliere, erano entrambi persone straordinarie. Io qui mi sento un po’ il “vecchio” come un fratello maggiore rispetto a molti. Mi è dispiaciuto per entrambi, perché li sentivo davvero a cuore”. Seltsam ha parlato poi del brano e si è lasciato andare alla commozione: “Ogni volta che mia mamma tornava con gli occhi gonfi di pianto, per motivi suoi, non ha mai permesso che quelle lacrime toccassero nemmeno una parte di me. Subito si dedicava a risolvere le mie cose, proteggendomi completamente”.

Il brano è diventato virale su Tik Tok. Seltsam si stupisce dell’affetto dei fan: “Quando succedono degli eventi nella carriera di un cantante, ognuno deve arrangiarsi con i mezzi a disposizione. Io amo profondamente la mia comunità di TikTok: sono persone splendide e affezionate a me, e questo mi emoziona fino alle lacrime”.