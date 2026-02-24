Si accendono i riflettori su Sanremo 2026 e cresce l’attesa per la prima serata del Festival. Durante la conferenza stampa ufficiale, Carlo Conti ha svelato l’ordine di uscita dei cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston, fornendo uno dei dettagli più attesi da fan e addetti ai lavori. Una scaletta che può fare la differenza, tra emozioni, strategie e prime impressioni destinate a segnare l’avvio della nuova edizione del Festival di Sanremo.

Ordine di uscita dei cantanti al Festival di Sanremo 2026: prima serata del 24 febbraio

Il cast della prima serata di Sanremo 2026 è un mix potente di generazioni, stili e identità musicali diverse. Sul palco dell’Ariston si alternano grandi ritorni, collaborazioni inedite e artisti che rappresentano le nuove tendenze della scena italiana, rendendo la line-up particolarmente variegata.

Ci sono nomi storici come Patty Pravo e Raf, artisti amatissimi dal pubblico come Arisa, Malika Ayane e Francesco Renga, insieme a protagonisti della scena urban e rap come Luchè, Nayt, Tredici Pietro e Samurai Jay.

Spazio anche al cantautorato pop e indie con Tommaso Paradiso, Fulminacci, Levante, Ermal Meta e Michele Bravi, mentre la quota pop contemporanea è rappresentata da artisti come Elettra Lamborghini, Mara Sattei e Ditonellapiaga.

Attesa anche per le collaborazioni e le presenze particolari, come il progetto condiviso tra Fedez e Marco Masini, oltre alla band tutta al femminile Le Bambole di Pezza, che porta una carica rock in un cast dominato da solisti.

Un mosaico musicale che promette una prima serata dinamica, dove tradizione e nuove sonorità si incontrano nel segno del Festival di Sanremo.

Ecco l’ordine: