Sanremo 2026: ordine di uscita dei cantanti nella Prima serata del Festival

Da
Vito Savino
-
Sanremo 2026

Si accendono i riflettori su Sanremo 2026 e cresce l’attesa per la prima serata del Festival. Durante la conferenza stampa ufficiale, Carlo Conti ha svelato l’ordine di uscita dei cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston, fornendo uno dei dettagli più attesi da fan e addetti ai lavori. Una scaletta che può fare la differenza, tra emozioni, strategie e prime impressioni destinate a segnare l’avvio della nuova edizione del Festival di Sanremo.

Ordine di uscita dei cantanti al Festival di Sanremo 2026: prima serata del 24 febbraio

Il cast della prima serata di Sanremo 2026 è un mix potente di generazioni, stili e identità musicali diverse. Sul palco dell’Ariston si alternano grandi ritorni, collaborazioni inedite e artisti che rappresentano le nuove tendenze della scena italiana, rendendo la line-up particolarmente variegata.

Ci sono nomi storici come Patty Pravo e Raf, artisti amatissimi dal pubblico come Arisa, Malika Ayane e Francesco Renga, insieme a protagonisti della scena urban e rap come Luchè, Nayt, Tredici Pietro e Samurai Jay.

Spazio anche al cantautorato pop e indie con Tommaso Paradiso, Fulminacci, Levante, Ermal Meta e Michele Bravi, mentre la quota pop contemporanea è rappresentata da artisti come Elettra Lamborghini, Mara Sattei e Ditonellapiaga.

Attesa anche per le collaborazioni e le presenze particolari, come il progetto condiviso tra Fedez e Marco Masini, oltre alla band tutta al femminile Le Bambole di Pezza, che porta una carica rock in un cast dominato da solisti.

Un mosaico musicale che promette una prima serata dinamica, dove tradizione e nuove sonorità si incontrano nel segno del Festival di Sanremo.

Ecco l’ordine:

  1. Ditonellapiaga
  2. Michele Bravi
  3. Sayf
  4. Mara Sattei
  5. Dargen D’Amico
  6. Arisa
  7. Luchè
  8. Tommaso Paradiso
  9. Elettra Lamborghini
  10. Patty Pravo
  11. Samurai Jay
  12. Raf
  13. J-Ax
  14. Fulminacci
  15. Levante
  16. Fedez e Masini
  17. Ermal Meta
  18. Serena Brancale
  19. Nayt
  20. Malika Ayane
  21. Eddie Brock
  22. Sal Da Vinci
  23. Enrico Nigiotti
  24. Tredici Pietro
  25. Bambole di Pezza
  26. Chiello
  27. Maria Antonietta & Colombre
  28. Leo Gassmann
  29. Francesco Renga
  30. LDA & Aka 7even

