È stato Olly il vincitore del Festival di Sanremo 2025 anche grazie al nuovo regolamento ma la vera sorpresa di quest’anno si è rivelato essere Lucio Corsi. I due erano vicinissimi nelle percentuali finali e se, avessero contato solo i voti della finale, sarebbe stato lui a portarsi a casa il trofeo. Ora vi spieghiamo il perché e come.

Sanremo 2025, il cambio di regolamento favorisce il vincitore

Finale con sorpresa per questo Festival di Sanremo 2025. La strafavorita, Giorgia, si è posizionata sesta in classifica tra lo stupore del pubblico dell’Ariston che ha protestato fischiando tale piazzamento. La cantante, che era tra i primi nelle precedenti puntate e ha anche ottenuto il Premio Tim come la più votata sulla piattaforme, è rimasta fuori dalla cinquina finale. Così come Achille Lauro, arrivato settimo.

I cinque finalisti sono stati Lucio Corsi, Olly, Brunori Sas, Simone Cristicchi e Fedez. La classifica finale con i voti della sala stampa (33%), di radio e web (33%) e del televoto (34%) ha tenuto conto di tutte le serate di Festival, ad esclusione di quella delle cover. A vincere, per pochissimo è stato Olly, secondo Lucio Corsi.

Ma perché il cambio di regolamento ha favorito il vincitore di Sanremo 2025? Vi spieghiamo come il cambio di regolamento per le votazioni (voluto da Carlo Conti dopo il caso Geolier della passata edizione) ha favorito il cantante ligure. La sala stampa in finale aveva sì il 33% dei voti ma invece di indicare il nome del vincitore ha dovuto dare ai 5 finalisti in gara un voto da 1 a 5. Inoltre i risultati delle precedenti serate (ad esclusione di quella cover che non rientrava nel calcolo) non si sono azzerati ma hanno influenzato molto la scelta finale sommandosi ai voti arrivati sabato.

Infatti il tesoretto conquistato da Olly nella prima serata (dove non era nella cinquina scelta dalla sala stampa) e soprattutto quello della terza con il televoto (dove era in gara con altri 14 cantanti) lo hanno premiato. Olly infatti si è esibito giovedì e nella sua serata non c’erano Achille Lauro, Giorgia, Fedez, Simone Cristicchi e Lucio Corsi. Solo Brunori Sas, arrivato in finale con lui, si è esibito giovedì. Probabile che i voti di radio e web, sommati al televoto, lo abbiamo fatto schizzare in testa.

Pare infatti (in attesa di scoprire nel dettaglio le percentuali) che il televoto dell’ultima puntata avrebbe premiato Lucio Corsi, la vera scoperta di questo Festival di Sanremo sopratutto dopo la serata cover con Topo Gigio. Olly avrebbe quindi vinto grazie al tesoretto conquistato nella giornata di martedì e giovedì.

Una vittoria che nulla toglie ai meriti del ragazzo che piace ai giovanissimi: è infatti primo nella classifica Spotify davanti a Fedez e Tony Effe. Inoltre la sua esibizione è la più vista su tutte le principali piattaforme social. Da segnalare però che alcuni utenti hanno rivelato di aver votato Fedez ma il messaggio è stato rifiutato dal sistema (voto non accettato per votazione chiusa) quando invece erano regolari.

Le percentuali della finale

Olly ha vinto con il 23,8% delle preferenze; Lucio Corsi è arrivato secondo con 23,4%; terzo Brunori Sas 20,3%; quarto Fedez 17,7% e quinto Simone Cristicchi 14,8%. Per il televoto ha vinto Olly (non trionfato come Geolier che aveva ottenuto il 60%) ma per la sala stampa era Brunori a dover vincere.

La classifica per il televoto ha visto primeggiare Olly:

Olly 31,8% Lucio Corsi 25,7% Fedez 20,5% Brunori Sas 16,6% Simone Cristicchi 6,1%

La classifica per la sala stampa: