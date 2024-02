Si accendono i riflettori sulla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 con la prima conferenza stampa. Amadeus è pronta a dare il via da martedì 6 febbraio 2024 alla prima serata del Festival dal palcoscenico del Teatro Ariston Prima di dare il via alla kermesse, alle ore 12.00 di questo lunedì 5 febbraio, è prevista la conferenza stampa, che noi di SuperGuidaTv seguiamo in diretta.

La settimana del Festival di Sanremo 2024 si apre con la prima conferenza stampa di lunedì 5 febbraio dalle ore 12.00. Presenti: il conduttore e direttore artistico Amadeus, i vertici Rai e tutti i giornalisti accreditati. L’appuntamento è dalle ore 12.00 su RaiPlay e su Ufficio Stampa Rai per la diretta streaming della conferenza a cui parteciperà anche Amadeus in compagnia di Marcello Ciannamea, direttore dell’intrattenimento Prime Time.

L’inizio di conferenza stampa è riservato a Rai Pubblicità.

ore 12:05 – Fabrizio Casinelli, Direttore Stampa Rai saluta tutti: «Buongiorno a tutti quanti. Voglio ringraziare tutti, ma permettetemi prima di iniziare di fare un ringraziamento ad Amadeus, all’azienda perché tutti insieme abbiamo lavorato per riportare le sale stampe al Palafiori di Sanremo. La conferenza stampa con gli amici sponsor». Poi la presentazione dei protagonisti: Gian Paolo Tagliavia, AD Rai Pubblicità, Marcello Ciannamea, e i direttori dei vari sponsor, da Eni a Costa Crociere e naturalmente Amadeus.

ore 12:13 – Si prosegue con Gian Paolo Tagliavia, AD Rai Pubblicità: «un altro Sanremo che ci rende contenti anche per la sintonia con la direzione artistica dopo 5 anni e con la direzione intrattenimento. Oramai Sanremo inizia molto prima, avrete notato che già da sabato Piazza Colombo era piena. Queste cose succedono perché i nostri investitori non vengono solo a fare pubblicità, ma a dare un contributo, dando così qualcosa anche al territorio, permettendo al pubblico di vedere cose gratuite grazie al Comune e al loro intervento».

Le parole di Marcello Ciannamea, Direttore della Direzione Palinsesto Rai

ore 12:18 – Marcello Ciannamea, Direttore della Direzione Palinsesto Rai «riflettevo poco fa su una cosa molto bella. E’ piacevolissimo vedervi tutti qua, siete parte del Festival. Il ritorno al Roof è una componente essenziale di questo Festival di cui beneficiamo tutti. La cosa importante che vorrei sottolineare è l’importanza della presenza di brand in questo Festival che non ha a che fare con il fatturato, ma ha un impatto sulla componente editoriale e contenuti. C’è un racconto che va al di là del semplice investimento e del fatturato fondamentale per tutti noi e sostenere questo evento meraviglio. Questa integrazione, brand-integration, è diventata sempre più sofisticata e di qualità».

Gli sponsor del Festival di Sanremo 2024

ore 12:22 – Giuseppe Ricci, ingegnere e direttore generale Eni e Evolution: «ringrazio gli organizzatori e la Rai che abbracciamo per il terzo anno in modo passionale. Questo Festival rappresenta un evento di una popolarità e incisività incredibile. Noi che produciamo energia, stiamo affrontando un cambiamento verso il Green e rinnovabile. Il nostro sponsor è “da energie diverse una energia unica”».

ore 12:25 – Mario Zanetti, Ad di Costa Crociere: «è il terzo anno che lavoriamo insieme e ogni anno ci spingiamo sempre oltre. E’ una collaborazione con il team pubblicità che ha l’obiettivo di costruire eventi prima e durante. La nave anche quest’anno spingerà sulla sua anima di club e festa dove ballare, divertirsi e avremo degli artisti straordinari. Quest’anno la parte innovativa sarà visibile con una enorme rete led che, per oltre 200 metri, copre la murata verso terra della nave permettendo di portare all’esterno quello che succede all’interno interagendo con la città e il Festival». Poi la parola passa a Massimo Nalli di Suzuki Italia: «siamo lusingati ed onorati perché siamo scelti come auto del festival nel 2024, l’orgoglio è anche di esserlo da 11 anni».

ore 12:30 – Luca Dallai, direttore Poltrone e Sofà: «è un onore essere qui con voi. Dopo il successo dello scorso anno replichiamo. Abbiamo deciso di essere parte di questo grandissimo evento, ci piace l’idea di affiancarci al Festival con il quale identifichiamo alcuni valori comuni: il made in Italy, creatività, voglia di fare spettacolo e internazionalizzazione».

Le dichiarazioni di Amadeus in conferenza stampa a Sanremo 2024

ore 12:33 – E’ il momento di Amadeus: «buongiorno a tutti, non sono abituato a queste luci. Sono felice che la partenza anche da un punto di vista commerciale sia così importante. Nasco in una radio e tv commerciale da ragazzo e per me il fatto che i partner siano parte integrante dello spettacolo lo trovo assolutamente corretto. Gli sponsor aiutano i programmi a renderli più popolari. E’ motivo d’orgoglio che aziende così importanti abbiano sposato il mio Festival di Sanremo. E’ chiaro che tante idee hanno bisogno di aziende che le sostengono. Ringrazio tutte le aziende che hanno sposato il Festival e insieme speriamo di affrontare una quinta edizione che soddisfi il pubblico e gli sponsor.

Amadeus prosegue parlando di musica e ospiti: «ci tengo per chiudere che ci sono serate importanti, per esempio sia sul palco di Piazza Colombo che sulla Costa, ci sono cantanti. Abbiamo differenziato due mondi: Suzuki Stage cantanti che avessero partecipato ai miei Festival o anno precedente. Ad aprire è Lazza, mercoledì Rosa Chemical che ha promesso non bacerà nessuno. Giovedì ci saranno Paola & Chiara protagoniste del PrimaFestival, venerdì Arisa e per la finale Tananai. Sulla nave, ho sempre pensato insieme a Costa, di dare una impronta molto giovane e internazionale. Apre e chiude un cantante molto amato Tedua, mercoledì 7 c’è Bob Sinclair. Giovedì 8 Bresh sono felice venerdì 9, umanamente felice, di rivedere Gigi D’Ag in consolle».

ore 12:45 – Le ultime parole sono di Gian Paolo Tagliavia, AD Rai Pubblicità: «buon Festival a tutti»!

Al via la prima conferenza ufficiale dell’organizzazione del Festival di Sanremo 2024

ore 12:50 – Fabrizio Casinelli, Direttore Stampa Rai: «eccoci con la prima conferenza stampa di Sanremo e do subito la parola al sindaco di Sanremo». Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo: «è una grandissima emozione tornare in questa storica sala stampa. Domani inizia il 74imo Festival di Sanremo, ma in città sono già diversi giorni che è iniziato. Non ho mai visto una Sanremo così frizzante e piena di entusiasmo e questo vorrei ribadirlo è frutto di un grandissimo lavoro da parte di Amadeus, Rai, Rai pubblicità e tutti gli sponsor. Mi sono risentito la prima conferenza nel 2015 e annunciavo il red carpet, se pensiamo dal 2015 ad oggi cosa abbiamo in città. Ho sentito parlare di Festival diffuso e su questo che bisogna pensare per il futuro».

Le parole di Marcello Ciannamea, Direttore della Direzione Palinsesto Rai

ore 13:00 – Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time: «questo Festival, come i precedenti ma questo di più essendo il primo da direttore di Intrattenimento Prime Time, è una vera festa della musica, di tutta la musica. E’ un racconto del nostro paese a tutto tondo; parla del nostro paese a tutto il mondo grazie a Rai Italia che copre tutta l’Europa. E’ un racconto ancora più ricco e vario, ancora più articolato rispetto agli altri anni perchè c’è Viva Rai2 Viva Sanremo che seguirà il Festival con Fiorello, Biggio e Alessia Marcuzzi e si preannuncia pieno di sorprese. Doverosi i ringraziamenti e li faccio in apertura perché questo Festival l’ho visto e vissuto con un altro ruolo, ma ho visto cosa c’è dietro: una macchina pazzesca, una macchina che solo Rai può realizzare con dei professionisti unici. Unico è il condottiero di questa grande macchina enorme: Amadeus, che ringrazio personalmente e a nome della Rai».

ore 13:10 – Federica Lentini, vicedirettrice del Prime Time: «buongiorno a tutti al Roof dell’Ariston. La preparazione del Festival per noi è come se fosse una corsa, un sentiero. La fine di questo percorso coincide con l’inizio del Festival e non vediamo l’ora di farvi vedere tutto quello che abbiamo preparato e dare inizio al grande show. Ringrazio Amadeus per la rinnovata fiducia, mi lega a lui una grande stima e la passione che condividiamo sempre nel preparare le cose, ovviamente il mio direttore e tutti quelli che collaborano per la riuscita di questo evento. L’apporto del singolo diventa per magia una forma di energia per tutti. Per la prima volta in assoluto Sanremo sarà riprodotto in super hd e chi ha una tv connessa ad Internet le serate potranno essere viste anche in 4k».

La suddivisione delle cinque serate di Sanremo 2024 e il sistema di voto

ore 13:15 – La vicedirettrice del Prime Time Federica Lentini spiega anche la suddivisione delle cinque serate e il sistema di voto: «la prima serata vedrà i 30 cantanti che si esibiranno e la votazione affidata alla sala stampa. Nella seconda serata 15 cantanti presentati dai 15 artisti che si esibiranno il giorno successivo. Votazione: giuria radio e televoto. Stessa cosa per il giovedì, mentre nella quarta serata ci saranno le 30 cover con artisti e colleghi. Il sistema di voto è: 34% televoto, 33% sala stampa e 33% giuria. In ciascuna serata Amadeus darà la top five, mentre nella serata delle cover oltre alla top five ci sarà un vincitore. Per quanto riguarda la quinta serata verrà svelata la classifica provvisoria frutto della media delle votazioni delle serate precedenti e poi via al televoto. Al termine verrà definita un’ultima top five che poi verrà votata dalle tre componenti: radio, sala stampa e televoto. Verrano azzerate le votazioni precedenti».

ore 13:17 – Simona Sala, direttrice Radio 2: «è bellissimo far parte di questa squadra. E’ il primo anno e ringrazio Amadeus. Radio 2 è da tempo immemore l’unica radio ufficiale di Sanremo e quest’anno raddoppiamo».

ore 13:25 – La parola passa al conduttore e direttore artistico Amadeus: «sarò brevissimo: grazie a tutte le persone presenti a questo tavolo, ma quando nasce un’idea ci vogliono persone che la sostengono e condividono anche a scatola chiusa. Quest’anno il sindaco chiude, è stato un amico. Mai un problema o ‘non si può fare’, devo dire che se oggi questa città è così viva, così al centro dell’Italia e dell’Europa il merito è dato dal Alberto Biancheri, dalla città di Sanremo e dagli abitanti che ci hanno permesso di fare tutto questo. La radio è importante, sono nato in radio e non posso che sostenerla».

La conferenza prosegue con le domande dei giornalisti.

Fiorello a sorpresa nella prima conferenza stampa di Sanremo 2024

Fiorello irrompe a sorpresa in conferenza stampa: «ciao a tutti, buongiorno, buonasera, oramai ho perso il conto. E’ bello essere tornati qui, lì lasciamo le televisioni private. E’ stato bellissimo stamattina, alle 5-20 c’erano questi ragazzi della Banda di Bordighera che mi hanno raccontato di questa rivalità con Sanremo e quindi si sono detti andiamo a svegliare Sanremo”. Poi lo showman parla della protesta dei trattori: «trattori sarebbe bello arrivassero. Anzi faccio un appello a tutti, a venire qui”. Amadeus interviene «se vengono i trattori li farò salire sul palco» con Fiore che irrompe «anche perchè tu lo sai chi sarà in testa: il primo Albano».

Amadesu dopo Sanremo 2024 confermato a Sanremo 2025?

Amadeus alla sua quinta conduzione consecutiva del Festival di Sanremo ha eguagliato il record di Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Alla domanda di un giornalista sul suo futuro con la kermesse e se sta pensando di tornare da conduttore e direttore artistico a Sanremo 2025 ha rivelato:

Sono innamorato anche io festival, ma lo siamo tutti noi. Io e Fiorello eravamo qui inviati della radio nei primi anni ’90. Credo che come tutte le cose debbano giustamente terminare, sono lusingato di questo affetto da parte della Rai, da parte del pubblico, ma credo che i 5 anni siano sufficienti per fare e chiudere con una festa bellissima. Rimango innamorato di Sanremo e della città di Sanremo comunque a vita.