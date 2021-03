Amadeus non condurrà il Festival di Sanremo 2022. La conferma ufficiale è arrivata dal conduttore e direttore artistico della kermesse canora per eccellenza della musica italiana che, in conferenza stampa, ha comunicato ai media che non ci sarà il prossimo anno. Una notizia che arriva un pò a sorpresa, visto che con Fiorello ospite da Mara Venier avevano giocato sulla possibilità di un ritorno il prossimo anno.

Amadeus: “Non ci sarà l’Ama Ter con Fiorello a Sanremo 2022”

Amadeus si ferma. Dopo due edizioni del Festival di Sanremo il conduttore e direttore artistico durante l’ultima conferenza stampa ha rivelato che non ci sarà il prossimo anno al timone della kermesse canora.

“Sono grato alla Rai, a Teresa De Santis che mi chiamò e a Stefano Coletta che mi ha richiamato, all’AD Salini. Per me è stato un motivo di orgoglio. Sono stati due Sanremo storici” – ha sottolineato il conduttore annunciando che il terzo Festival di seguito non ci sarà.

“Si parte da un progetto, per me Sanremo è un evento e non un programma televisivo, sono stati due eventi. Non ci sarà l’Ama Ter, io e Fiorello avevamo già scherzato su questo ma non ci sarà – ha spiegato Ama annunciando ufficialmente che il prossimo anno Sanremo dovrà fare a meno di lui.

Amadeus: “Sanremo? Il terzo di seguito non ci sarà”

Amadeus in conferenza stampa ha rivelato: “il terzo di seguito non ci sarà, lo avrei detto domani ma due Sanremo così importanti per come intendo io che si faccia Sanremo non è una routine. Si parte dall’idea per poter fare qualcosa che non puoi fare ogni anno come una routine. Ringrazio la Rai per due anni che non dimenticherò mai. Ringrazio l’azienda ma non vedo l’orda di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità“.

Nessun tris quindi per il conduttore che, alla vigilia della finale di Sanremo 2021, annuncia la sua assenza il prossimo anno.

“Sanremo per me è un evento, parte da un’idea e poi si realizza, non può essere routine“, ha spiegato Ama ringraziando poi l’azienda di Viale Mazzini. I progetti del conduttore sono quelli di tornare ai suoi programmi e lo fa con la solita sincerità disarmante che lo contraddistingue in un mondo, quello dello spettacolo, a volte poco onesto e diretto.

“Tra i pochi pregi che ho c’è la sincerità” prosegue Ama che esprime ancora una volta tutto il suo amore per il Festival: “trovo Sanremo un motivo di gioia, orgoglio, un grande premio, l’apice di una carriera per un conduttore. Sono grato alla Rai, a Teresa De Santis, l’anno scorso di avermi affidato Sanremo, a Stefano Coletta che mi ha richiamato. Una proposta per due anni di seguito è un motivo di grande orgoglio. Ringrazio l’ad Fabrizio Salini“.

A questo punto parte il toto conduttore per la prossima edizione di Sanremo 2022. Chi potrà prendere il testimone di Amadeus?