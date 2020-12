Siamo consapevoli del fatto che Sandra Milo è una delle attrici e donne di spettacolo più celebri in Italia e nel resto del mondo. Lei che con il suo charme ha segnato l’epoca d’oro del cinema italiano, resta ancora oggi una musa per artisti e cineasti. L’età avanza ma Sandra Milo non ha proprio nessuna intenzione di cedere al corso del tempo. Soprattutto, ha ancora intenzione di stupire.

E lo dimostra il servizio fotografico per la rivista Flewid Book. Il numero cinque che sarà disponibile dal prossimo 7 dicembre con il titolo di “Survivor Rapashody“, vede in copertina una raggiante Sandra Milo, fotografata senza veli da Chiara Meierhfer Muscarà. La rivista che è solita celebrare una bellezza fluida e fuori dai canoni, questa volta ha voluto osare di più, e ha elevato Sandra Mila a icona sexy di ieri, oggi e domani.

E la cover hot di Sandra Milo

E sul profilo ufficiale della rivista è stata già condivisa la copertina in cui si vede Sandra Milo su un letto e avvolta solo da un lenzuolo bianco. L’attrice sorride e si lascia fotografare senza veli come una giovane modella.

“Abbiamo incontrato un’attrice per la quale il termine diva non è certamente spiegata“, si legge dalla didascalia che accompagna il post su Instagram. “Quello che se ci impara da lei è che la frivolezza e profondità non sono nemiche ma sorelle e una ha bisogno dell’altra per funzionare“, aggiunge. “La regina di leggerezza e della sensualità, musa di registi come Fellini e Rossellini, è capace di performance di qualsiasi tipo“, si legge ancora dal post che è stato pubblicato sui social.

La Milo celebra una bellezza senza età

Nessuno si aspettava un tale successo. Infatti, la foto che è stata condivisa solo qualche ora fa, subito è stata sommersa da commenti di apprezzamento da parte dei fan, i quali applaudono a questa svolta inaspettata da parte di Sandra Milo. È un coro di “Sei stupenda“, “Tutto al naturale” e così via. Così a 87 anni, la celebre signora Milo fa ancora parlare di sé sempre con il suo solito garbo e quella spensieratezza che tutti abbiamo imparato ad apprezzare.

Lontana dalle scene per ovvie ragioni, l’attrice resta ancora una sostenitrice del grande cinema. Durante il primo lockdown si è immolata per gli operatori dello spettacolo, in crisi dopo le chiusure forzate delle grandi sale cinematografiche, arrivando a chiedere al premier Conte aiuti immediati.