Samuele Carrino è stato uno degli attori rivelazione del 2025. All’attore che ha vestito i panni di Andrea Spezzacatena nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” è stato assegnato alla premiazione dei Nastri d’Argento il Premio Nuovo Imaie.

Nastri d’Argento 2025, intervista esclusiva a Samuele Carrino

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. Samuele, felice per l’importante riconoscimento, ha dichiarato: “Mi porterò sempre un pezzo di Andrea nel cuore, mi ha insegnato tantissimo”. Il film è stato accolto positivamente dai ragazzi ed è stato visto in particolare nelle scuole per sensibilizzare sul bullismo e sulle sue conseguenze.

Samuele ha ricevuto tantissimi messaggi e tra questi a colpirlo è stato in particolare uno: “Un gruppo di ragazzi dopo la visione del film mi ha scritto in privato. Avevano deciso di denunciare chi li bullizzava. Questo è qualcosa che mi ha colpito tanto e mi ha fatto capire quanto il film fosse arrivato alle persone. Arrivare a parlare alle persone della mia età è una grande soddisfazione”.

Dopo aver sbancato al botteghino, “Il ragazzo dai pantaloni rosa” diventa un musical. Massimo Romeo Piparo curerà l’adattamento con Roberto Proia, sceneggiatore dell’omonimo film rivelazione, con Samuele Carrino che ritroverà gli abiti di Andrea Spezzacatena, quindicenne che si tolse la vita perché vittima di omofobia.

Il musical andrà in scena al Teatro Sistina di Roma nel mese di febbraio 2026. Il giovane attore ha dichiarato: “Sono felicissimo perché sono convinto che questo progetto porterà un altro pubblico, magari persone che non hanno visto il film. Anche il musical sarà trattato con delicatezza”.