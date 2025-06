A maggio sono iniziate le riprese a Roma di Emily in Paris 5, l’amatissima serie Neflix con Lily Collins protagonista. Al Filming Italy Sardegna Festival è arrivato anche Samuel Arnold che nella serie veste i panni di Julien. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo intervistato in esclusiva.

Filming Italy Sardegna Festival, intervista esclusiva a Samuel Arnold

L’attore ci ha raccontato il suo rapporto con l’Italia e in particolare con Roma, città in cui sono state girate le ultime due stagioni: “Eravamo qui a Roma e guidando accanto al Colosseo mi sono quasi emozionato. Mi sono detto: “Ora capisco i turisti quando vengono a Parigi, vedono la Tour Eiffel e si mettono a piangere”. Io ci sono talmente abituato che non ho mai provato quella sensazione. Ma a Roma mi è successa la stessa cosa. È una città davvero bellissima”. Durante la chiacchierata, Samuel ha raccontato la differenza tra girare in Francia e in Italia: “Mi sto divertendo molto di più qui. Forse perché non è casa mia, quindi tutto mi sorprende. Mi sento un po’ come un turista. Molti dicono che Parigi è un museo a cielo aperto, ma io lo direi anche – e forse soprattutto – di Roma. Anche se ero qui per lavoro, ho passato il tempo a lasciarmi incantare dal paesaggio”.

Nella nuova stagione, il personaggio di Julien è in trasferta proprio nella Capitale. “Non so quanto posso rivelare, ma posso dire che in questa stagione Julien ed Emily sono una vera squadra. Abbiamo già girato quasi tutte le scene a Roma, ed è stato fantastico. Il loro rapporto è come tra fratello e sorella. A volte litigano un po’ ma ormai sono davvero come una famiglia”.

Una dinamica che, secondo Arnold, racconta bene anche qualcosa del carattere dei parigini: “Siamo difficili da avvicinare. Rompere il ghiaccio non è facile. Ma quando ci riesci, hai un amico per la vita. L’arco narrativo di Julien parla proprio di questo: per ottenere la fiducia dei francesi devi dimostrare di essere una persona vera, leale, onesta. Ma se ce la fai, quella fiducia non la perdi più”. Quando chiediamo a Samuel, cosa vorrebbe vedere del suo personaggio, ci rivela che il suo sogno sarebbe quello di vedere realizzato uno spin off sul suo personaggio: “Ovviamente è una serie, quindi non possiamo raccontare tutto. Ma io vorrei vedere molto di più della vita personale di Julien: le sue passioni, i suoi hobby, la sua famiglia, i suoi genitori, gli amici… cosa fa nei weekend? Va a ballare? Che musica ascolta? Vorrei scoprire tutto. Magari in una serie tutta sua. O anche in un film. Perché no?”.

Oltre alla serie Netflix, Samuel Arnold è protagonista di un nuovo progetto cinematografico ispirato a Grandi speranze di Charles Dickens: “È una riscrittura moderna del romanzo. Indossiamo tutti abiti vintage, ma la storia è molto attuale. Ci sono nuovi personaggi scritti apposta per questa versione. L’idea è che un gruppo di ragazzi adottati da Miss Havisham, una ricca signora, si ritrovano nella villa di famiglia perché lei teme per la sua vita… o forse sta per morire. Li mette alla prova: devono collaborare e vincere un gioco per ottenere l’eredità. Ma si odiano. E restano bloccati lì a causa della neve. E poi… qualcuno muore. Chi ha ucciso chi? Come sopravviveranno? È stato molto divertente da girare”.

Grazie a Emily in Paris, Samuel si è avvicinato al mondo della moda: “Amo raccontare storie. Da bambino mi vestivo per creare personaggi: l’eroe, il ballerino… Non conoscevo i marchi, ma capivo i vestiti, e cosa volevo comunicare con quello che indossavo. Con Emily in Paris e grazie al mio lavoro, sto iniziando a conoscere davvero il mondo della moda, che sento molto vicino a me”.

Un suo sogno è di interpretare in futuro un supereroe: “Mi piacerebbe tantissimo interpretare un supereroe. Sono un grande fan di fumetti, videogiochi, cultura pop e ovviamente dei supereroi. Guardo tutti i film che escono, ogni volta, con lo stesso entusiasmo di un bambino. Sarebbe un sogno per me interpretare un eroe. Davvero”.

La popolarità è esplosa grazie alla serie Netflix e ora Samuel non fa che ricevere complimenti ogni volta che cammina per strada: “Ricevo tanti sorrisi. Spesso mi dicono: “Assomigli a quello di Emily in Paris”. E io: “Sì, sono io”. Ma loro: “No dai, Julien è diverso”. Perché nella vita vera vesto streetwear, felpe con cappuccio… molto lontano dallo stile glamour e classico di Julien. Ma ricevo molto affetto, in tutto il mondo. E sono grato. Vuol dire che quello che facciamo funziona. E spero che cresca ancora”.