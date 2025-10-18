Per tutti gli appassionati del genere poliziesco torna una delle serie tv americane di maggior successo degli ultimi anni. Si tratta di S.W.A.T, la serie giunta all’ottava stagione in partenza in prime time su Rai2. Scopriamo insieme la data di inizio, trama, cast di attori ed anticipazioni della nuova stagione.

S.W.A.T – serie tv, la stagione 8 su Rai2

Al via da sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 21.20 la stagione 8 di S.W.A.T, la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan con con protagonista Shemar Moore. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di telefilm polizieschi che finalmente potranno seguire i nuovi episodi della serie tv che ha conquistato spettatori in tutto il mondo registrando numeri da record negli Stati Uniti d’America. Da sabato 18 ottobre 2025 arrivano i 22 episodi dell’ottava stagione annunciata come l’ultima di questo acclamato serial. Il cuore pulsante della serie resta l’unità operativa d’élite della polizia di Los Angeles, impegnata a fronteggiare situazioni estreme, minacce complesse e crimini ad alto rischio.

22 episodi che regalano alto rischio, tensione, ma anche strategia e azione, mostrando la professionalità e il coraggio degli agenti alle prese con eventi sempre più pericolosi e imprevedibili. Il protagonista della nuove puntate è sempre Hondo, l’agente Daniel Harrelson interpretato da Shemar Moore impegnato a difendere non solo la città di Los Angeles, ma anche ad affrontare nuove sfide personali della sua vita privata.

S.W.A.T, cast e attori della serie tv su Rai2

Non solo Shemar Moore tra i protagonisti della stagione 8 di S.W.A.T. visto che nel cast di attori c’è anche una new entry. Si tratta dell’agente Devin Gamble, interpretata da Annie Ilonzeh. Un personaggio complesso, visto che la giovane recluta dovrà fare i conti con un passato complesso essendo figlia di un criminale. L’agente Devin Gamble dovrà anche inserirsi in un contesto lavorativo nuovo e già consolidato e durante le puntate non mancheranno incidenti, tensioni interne e situazioni imprevedibili che metteranno a dura prova la sua capacità di adattamento e le sue doti investigative.

Nel cast di S.W.A.T. 8 figurano anche: Jay Harrington nei panni del sergente David “Deacon” Kay, David Lim presta il volto all’agente Victor Tan, Patrick St. Esprit è il comandante Robert Hicks. E ancora: Rochelle Aytes è l’assistente sociale Nichelle Carmichael, mentre Anna Enger Ritch interpreta l’agente Zoe Powell. Con un cast solido, personaggi ben definiti e trame sempre avvincenti, l’ottava stagione di “S.W.A.T.” promette di chiudere in grande stile la saga di Hondo e della sua squadra, regalando al pubblico di Rai2 nuove emozioni, colpi di scena e momenti indimenticabili.

L’appuntamento con la stagione 8 di S.W.A.T. è il sabato in prima serata su Rai2.