Russel Crowe cita John Travolta e fa impazzire l’Ariston. L’attore è stato il grande ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo 2024 in onda l’8 febbraio su Rai 1. Nelle vesti di cantante, si è esibito con la sua band ma ha conquistato tutti, pubblico in platea e quello a casa, con la sua simpatia. Vediamo insieme cosa è successo.

Russel Crowe ospite a Sanremo 2024 fa una frecciata a John Travolta

A Sanremo sembra essere scoppiato un John Travolta gate. La conferenza stampa del Festival è stata tutta incentrata sull’attore e la sua espressione contrariata quando ha ballato con Amadeus e Fiorello il ballo del qua qua. In tanti poi hanno notato come John Travolta avesse messo delle scarpe da promuovere durante la sua esibizione. La Rai si è dissociata spiegando che non c’erano accordi commerciali ma ormai la frittata era fatta dato che il logo non è stato oscurato.

Grande attesa c’era quindi per questa sera, giovedì 8 febbraio, per Russel Crowe che ha suonato insieme alla sua band The Gentlemen Barbers il brano ‘Let Your Light Shine’. L’attore ha abbracciato calorosamente Teresa Mannino e si è dimostrato molto disponibile alle battute del conduttore e della co-conduttrice. In particolare i social sono esplosi quando l’attore ha mimato il gesto del qua qua e tirato in balla John Travolta. Tutto parte dalla comica che inizia citando i grandi attori che hanno origini italiane e che lo hanno scoperto recentemente: “Leonardo DiCaprio, Robert De Niro“. A quel punto Russel Crowe cita John Travolta e mima il gesto del “Ballo del Qua Qua” dicendo in inglese: “Cosa ca*** era“.

Amdeus scoppia a ridere e batte il cinque con l’attore. La polemica è quindi arrivata anche oltreoceano.

L’attore e la frase cult

Durante la sua ospitata non poteva mancare la frase che ha reso celebre Russel Crowe nel Gladiatore. In italiano l’attore ha pronunciato: “Al mio segnale, scatenate l’inferno“. E il pubblico si è scatenato con gli applausi e le risate.