Rosy Chin, Intervista esclusiva all’ex concorrente di Grande Fratello

Ha conquistato la medaglia di bronzo in questa edizione del Grande Fratello, reality di Canale 5 prodotto da Endemol Shine Italy. Già nota al pubblico dei social per essere la titolare del ristorante fusion Yokohama di Milano, Rosy Chin si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico per il suo fare ironico e sopra le righe. Nei mesi di permanenza nella casa non sono mancati anche i momenti di tensione. Come dimenticare gli scontri di Rosy Chin con Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese? Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Rosy Chin. Oltre a tracciare un bilancio della sua esperienza, Rosy Chin ha spiegato il motivo per il quale secondo lei questa edizione è stata vinta da Perla Vatiero.

All’interno della casa del Grande Fratello, Rosy Chin è riuscita a costruire un’amicizia sincera con Anita Olivieri: “Con Anita è nata un’amicizia vera, è venuta a trovarmi anche a Milano e ci siamo divertite un sacco in giro per la città”. Rosy Chin ha poi parlato anche del rapporto con Beatrice Luzzi, un rapporto complesso fatto di alti e bassi: “All’inizio ci sono stati degli attriti, però con il tempo il nostro rapporto è maturato, ci siamo capite. Lei ha un carattere tosto esattamente come me, forse per questo era inevitabile uno scontro iniziale, ma poi ci siamo chiarite e abbiamo trovato un bell’equilibrio. È una donna che stimo anche professionalmente e le auguro che il Grande Fratello possa portarle nuovi progetti”.

Fuori dalla casa del Grande Fratello, Rosy Chin ha dovuto fare i conti anche con le critiche degli haters. La gieffina ha avuto modo di leggere sui social ciò che era stato detto nei suoi confronti e la sua reazione non si è fatta attendere. Ai nostri microfoni ha dichiarato: “Hanno scritto che sono una finta italiana. Sono nata e cresciuta in Italia, sono orgogliosamente italiana, questi insulti non qualificano me ma qualificano le persone che li scrivono. Ho sofferto fin da bambina per il bullismo contro i miei occhi a mandorla, a scuola cantavano canzoncine sui cinesi per prendermi in giro, ora ho le spalle larghe ma questi insulti non possono essere tollerati”.

Per quanto riguarda il futuro, Rosy Chin ha dichiarato di avere un progetto televisivo nel cassetto e sulla possibilità di partecipare in futuro all’Isola dei Famosi ha ammesso: “È un reality che mi piace molto ma dopo oltre sei mesi di Grande Fratello ho bisogno di recuperare il tempo con la mia famiglia. In futuro chissà”.

Rosy Chin, Intervista esclusiva all’ex concorrente di Grande Fratello

Rosy, come stai vivendo questi primi giorni trascorsi dopo la fine di Grande Fratello? E’ stato difficile tornare alla normalità?

Dopo oltre sei mesi in una sorta di “bolla” non è immediato riacquistare le abitudini di sempre, è stato un po’ “traumatico”, come al ritorno da una lunghissima vacanza. Però la gioia di stare con i miei tre figli e con mio marito era incontenibile. La quotidianità, con la mia famiglia e il mio lavoro, è stata la cosa che mi è mancata di più.

Ora che sei diventata un volto famoso, immagino che saranno aumentate le prenotazioni nel tuo ristorante. È così? Noti un maggiore afflusso?

Fortunatamente il mio ristorante aveva molto successo anche prima che partecipassi al reality. La differenza è che ora i clienti mi chiedono qualche curiosità su Grande Fratello, mi fanno i complimenti per essere arrivata terza. I miei clienti conoscevano la vera Rosy, quella festaiola e caciarona, già prima del GF.

Che esperienza è stata quella di Grande Fratello? È andata come te l’aspettavi?

È stato un viaggio straordinario, un’esperienza unica e irripetibile perché ti porta a scavare dentro. Ti senti isolata ma al contempo ti senti al centro del mondo. Capisci chi sei davvero e le cose che ti mancano di più sono quelle per cui vale la pena vivere. Per me la felicità è cucinare un piatto di pasta per la mia famiglia e mangiarlo insieme a loro.

Tornando indietro c’è qualcosa che non rifaresti? Hai rimpianti?

Rifarei tutto, non sono abituata a guardarmi indietro e a giudicare il mio passato. Anche dagli errori si può imparare e migliorarsi. L’importante è essere sempre se stessi: lo insegno anche ai miei figli.

L’edizione è stata vinta da Perla Vatiero. Perché secondo te ha vinto lei? Si è meritata la vittoria o ti aspettavi vincesse qualcun altro?

Il giudizio del pubblico è insindacabile. Perla è stata un’ottima concorrente che ha conquistato il pubblico con la sua storia d’amore ma anche con la sua genuinità. Molte persone si sono identificate in lei ed è giusto che abbia vinto. Nella Casa sapevamo che anche Beatrice fosse molto amata e che la vittoria sarebbe stata contesa tra loro due. Io sono super felice del mio terzo posto, del tutto inaspettato, anche perché io sono arrivata al Grande Fratello come non famosa in tv, Perla e Beatrice avevano già un percorso televisivo seppure differente.

Tracciando un bilancio di questa avventura, qual è stato il momento più bello? E quello invece più complicato?

Il momento più bello è stato l’incontro con i miei figli. Sentire il loro profumo, l’odore della loro pelle, è stata la cosa che mi ha caricata di più. Sono andata al Grande Fratello anche per loro, sono stati loro a spingermi ad accettare, anche se ovviamente era anche un mio sogno. Ho voluto dimostrare a loro, ma anche al pubblico, che essere madri non significa rinunciare ai propri sogni. Il Grande Fratello è un gioco ma passano anche messaggi importanti. Io, nel mio piccolo, magari ho aiutato qualcuno a sentirsi meno diverso e a dimostrare che nella vita si può sempre rinascere. Ho sofferto di obesità, di bulimia, ho avuto un rapporto difficilissimo coi miei genitori, sono scappata di casa, e poi sono arrivata in finale al Grande Fratello. Di questo devo ringraziare anche Alfonso Signorini per avermi dato questa possibilità.

In questo percorso ti ha aiutata molto il rapporto con Anita Olivieri. Quanto ti ha aiutato la sua presenza nella Casa?

Con Anita è nata un’amicizia vera, è venuta a trovarmi anche a Milano e ci siamo divertite un sacco in giro per la città.

Cosa pensi del rapporto tra Anita e Alessio?

Penso che si vogliano bene veramente. Insieme sono bellissimi e li vedo molto affiatati anche fuori dalla Casa.

Con Beatrice invece è stato un rapporto di alti e bassi. Com’è cambiato il vostro rapporto? Ti sei ricreduta su di lei?

All’inizio ci sono stati degli attriti, però con il tempo il nostro rapporto è maturato, ci siamo capite. Lei ha un carattere tosto esattamente come me, forse per questo era inevitabile uno scontro iniziale, ma poi ci siamo chiarite e abbiamo trovato un bell’equilibrio. È una donna che stimo anche professionalmente e le auguro che il Grande Fratello possa portarle nuovi progetti.

Una volta fuori dalla Casa, c’è qualcuno che ti ha deluso?

Mi ha ferito molto scoprire sulla mia pelle l’odio degli haters sui social. Hanno scritto che sono una finta italiana. Sono nata e cresciuta in Italia, sono orgogliosamente italiana, questi insulti non qualificano me ma qualificano le persone che li scrivono. Ho sofferto fin da bambina per il bullismo contro i miei occhi a mandorla, a scuola cantavano canzoncine sui cinesi per prendermi in giro, ora ho le spalle larghe ma questi insulti non possono essere tollerati.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello, cosa vorresti fare in tv? Hai ricevuto già qualche proposta?

Mi piacerebbe che questa esperienza mi permettesse di far conoscere meglio il mio lavoro: la tv è piena di chef uomini, ma ci sono anche le chef donne! C’è un progetto televisivo nel cassetto su cui per ora non posso dire nulla. Ma posso annunciare che sto ultimando il mio libro che uscirà prossimamente: contiene la mia storia e le mie ricette. Nel frattempo continuo a occuparmi del mio ristorante e a raccontare la mia cucina “fusion” su GialloZafferano e sui miei canali social.

All’Isola dei Famosi parteciperesti?

È un reality che mi piace molto ma dopo oltre sei mesi di Grande Fratello ho bisogno di recuperare il tempo con la mia famiglia. In futuro chissà.