Rosa Chemical in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Made in Italy“. Si tratta di una piccola grande rivoluzione per la kermesse canora condotta da Amadeus che apre le porte dell’Ariston al tema del poliamore.

Rosa Chemical canta “Made In Italy” a Sanremo 2023: testo della canzone e significato

Manuel Franco Rocati, questo il vero nome di Rosa Chemical, debutta come big sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023 tra i big con il brano “Made in Italy“. Il nome, nato da un omaggio all’amata madre Rosa e dalla band dei My Chemical Romance, Rosa Chemical si è fatta conoscere dapprima sui social per poi conquistare anche il mondo della moda. Lo scorso anno, i ben attenti, lo ricondanno come ospite durante la serate dei duetti – cover con il collega Tananai.

Il significato del brano “Made in Italy”

Made in Italy è il brano scelto da Rosa Chemical per partecipare al Festival di Sanremo 2023. Proprio il cantante parlando del brano ha detto:

Non c’è cosa più Made in Italy del Festival di Sanremo. Non vedo l’ora di salire su quel palco per farvi conoscere la mia musica e farvi entrare nel mio mondo.

Il brano parla di poliamore, ma anche una bella stringata a tutti gli stereotipi italiani sbagliati esistenti ancora oggi per portare alla luce l’amore, il sesso, la libertà, l’uguaglianza, il rispetto. “Nasce per dare parola a tutti quello che la pensano come me per dare una voce. Non è una canzone facile perchè non è facile dire all’Italia che esiste un altro tipo di pensiero rispetto a quello che è radicato nella nostra società. Made in Italy è una canzone facile solo in apparenza. Parlo di amore, sesso, uguaglianza, è un messaggio contro la discriminazione, mette insieme tutti i vari punti di vista che conosciamo. Dico che esiste questa cosa, ma esiste anche quest’altra cosa, che è un concetto che si applica soprattutto per quanto riguarda l’amore” – ha raccontato alla stampa il giovane cantante.

Rosa Chemical, il testo di “Made in Italy”

Scritto da Manuel Franco Rocati (Rosa Chemical) e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta.

Damn, fratello

Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano

Dimmi come si fa

A restare fedeli

Sex boy ma non parlo americano

Per i tuoi sono il tipico italiano

Uh Ah

Tu sai che non è la cosa giusta

Finché la vicina non ci bussa

Finché non sente le urla

Uh Ah

Maaa (ahh)

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai Ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

Rit

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Sono un bravo cristiano

Ma non sono cristiano

Tu vuo’ fa l’americano

Io voglio morire da italiano

Io voglio una vita come Vasco

Stringere la mano a Celentano

Ti voglio nuda col calzino bianco

L’uomo vitruviano

Io sono il tuo Leonardo

E a ma ma marama

Sì le piaccio (eh)

E pa pa parapa

Non gli piaccio

A te

Te

Te

piace un altro

E okay

Nel mio letto c’è spazio

Maaa

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

Rit

Babababadibubum

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Babababadibubum

Hey sexy lady

Babababadibubum

Badabadabidababa badibubum

Ahah

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

Rit.