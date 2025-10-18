Inaugurato ieri, con la prima tappa al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il tour “Mirko nei teatri 2025” di Rkomi. Una vera e propria tournée nei teatri italiani che sta a sottolineare la necessità e la voglia di raccontarsi in modo diverso: partendo dall’uomo e poi arrivando a raccontare l’artista.

Rkomi inaugura il tour al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Per qualcuno potrebbe sembrare un passo indietro, ma non è così. La scelta di Rkomi, è quella di avvicinarsi maggiormente al suo pubblico in un ambiente più intimo e genuino, eliminando le sovrastrutture di un tour come sarebbe potuto essere quello nei palazzetti, e senza farsi condizionare dai numeri e dai risultati.

“Ci tenevo tanto a portare la mia musica qui perché ho sentito la necessità di trovare un luogo che mi restituisse un po’ di calore, esattamente come quando lasciai il piccolo appartamento di mia madre e mi ritrovai a condividerne un altro con tre grandissimi amici” ha raccontato lui stesso ieri sera sul palco degli Arcimboldi.

Dopo averlo visto esibirsi in questa tappa inaugurale del tour, in un Teatro degli Arcimboldi di Milano completamente sold out, possiamo affermare con certezza che artisticamente parlando, quella del teatro è stata la scelta giusta. Una scelta che si sposa perfettamente anche con il suo ultimo album: “decrescendo.”, uscito lo scorso mese di maggio, e che riflette un racconto personale intimo e autentico.

“I teatri hanno un’anima. La senti appena entri: è fatta di silenzi, di respiri trattenuti, di luci che si accendono piano”, ha spiegato l’artista durante un incontro post serata con la stampa presente. “Lo spettacolo è incentrato sulle parole, sul racconto. In un intermezzo ho voluto coinvolgere anche degli attori, che cambieranno a ogni data, per dare forza alla narrazione. Sto aggiungendo e imparando nuovi elementi. Avevo bisogno in questo momento di carriera di una tournée come questa, avevo necessità di ritrovare una casa”,

Ospiti e band

Sullo sfondo di una scenografia suggestiva, con una grade scala e una gabbia in acciaio, Rkomi mette in scena la parabola di un artista che è arrivato al successo da ragazzino grazie al rap, ma non ha voluto fermarsi a questo e ha esplorato la musica e le parole in tutte le sue forme. Un viaggio che l’artista fa accompagnato da una band di sette elementi: Marco Spaggiari alla direzione musicale, tastiere, chitarra; Lorenzo Pisoni al basso; Elia Pastori alla batteria; Eugenio Cattini alla Chitarra; Daniele Raimondi con tromba e sax; Micol Touadi e Marika Palluzzi ai cori. Oltre alla sua band ad accompagnare Rkomi in questo percorso c’è indubbiamente il calore del pubblico – con cui spesso e volentieri interagisce scendendo in platea – e nel suo debutto agli Arcimboldi anche da alcuni suoi amici di sempre, Lazza, Bresh, nonché da una delle nuove leve più promettenti, Sayf. Uno spettacolo innovativo e ambizioso, diviso in due atti, ricco di monologhi e con un filo conduttore ben preciso: la sua dimensione naturale non poteva che essere questa.

Scaletta dei brani

PRIMO ATTO

Io in terra/4Z

Milano bachata

Apnea da un po’

Vorrei

Vent’anni

Solletico

Visti dall’alto

Il ritmo delle cose

Gravità + Dove gli occhi non arrivano

Vuoi una mano

Dirti no

Blu

Apnea

Così piccoli

Non c’è amore (con Lazza)

Cancelli di mezzanotte

SECONDO ATTO

Secondo atto

Mai più

Ossigeno

Dieci ragazze

Acqua calda e limone

Diecimila voci

Brutti ricordi (con Bresh)

Ridere di te

Partire da te

Insuperabile

Sto bene al mare (con Sayf)

Luna piena

La coda del diavolo

Nuovo range

Il ritmo delle cose

MIRKO NEI TEATRI: IL TOUR