Arriveranno presto, le nuove storie di Lila e Lenù de la serie tv campione di ascolti, L’amica Geniale 3. Sono ricominciate, infatti a Napoli le riprese della terza stagione di “L’amica geniale” che porterà sullo schermo “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo romanzo della saga di Elena Ferrante. Per i primi episodi saranno ancora protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco nei panni di Lila e Lenù. Poi, come tutti gli altri attori, verranno sostituite da colleghi più grandi.

Arriva L’amica Geniale 3 confermata in primavera ma le riprese iniziano soltanto adesso

La serie televisiva tratta dall’omonima saga di romanzi di Elena Ferrante, è giunta alla terza stagione, confermata già il 30 aprile 2020, con un annuncio congiunto di Eleonora Andreatta (Direttore di Rai Fiction) e Francesca Orsi (Executive Vice President di HBO Programming). Tuttavia, l’emergenza Covid-19 fa saltare i piani tanto che le riprese sono iniziate in questi giorni a Napoli.

L’Amica Geniale, anticipazioni terza stagione: “Storia di chi fugge e di chi resta”

Le attrici che hanno impersonato Lila e Lenù Gaia Girace e Margherita Mazzucco dovranno presto lasciare il ruolo per cederlo alle nuove attrici che presteranno il volto alle due protagoniste da adulte. Ma di cosa parlerà la terza stagione della fiction? Ovviamente, se avete letto i libri sapete già tutto…

Il terzo capitolo di “L’amica geniale”, intitolato “Storia di chi fugge e di chi resta”, si svolge negli Anni 70. Elena (cioè Lenù) sta per sposarsi con Pietro quando torna a Napoli e scopre che Lila sta male a causa del massacrante lavoro in fabbrica. Le loro vite poi si separano. Elena torna a Firenze, si sposa e ha due figlie, Adele ed Elsa, ma il matrimonio non funziona. A Napoli, Lila si fidanza con Enzo e lo aiuta a studiare informatica: diventano due programmatori. Nel rione, però, il clima sociale rimane molto teso e Lila chiede a Elena di ospitare suo figlio Gennaro per l’estate. Nino Sarratore, intanto, ritorna nella vita di Elena, diventandone l’amante e spingendola a separarsi da Pietro.

L’amica geniale 3 cast: nuove attrici per Lila e Elena

La terza stagione de L’amica Geniale prevede l’ingresso di nuove attrici che interpreteranno il ruolo di Lila e Lenù in età adulta. Del resto è successo nel passaggio dalla prima alla seconda stagione, dove le attrici bambine sono state sostituite in giovani donne.

Ne L’amica geniale 3: Gaia Girace è Lila solo per tre puntate

Gaia Girace racconta la sua scelta di abbandonare il personaggio di Lila, non senza dispiacere, per un ruolo che le ha dato così tante soddisfazioni. “Mi spiace lasciare il personaggio di Lila perché ci sto lavorando da tre anni, sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro. Spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto la amo io”.

Mentre Margherita Mazzucco ( Elena), conferma in un’intervista pubblicata martedì 3 marzo 2020 su Il Fatto Quotidiano di non essere nel cast de L’amica geniale 3. Magari sarà presente solo con qualche flashback: “Non è confermata la mia presenza per la prossima stagione. Sembrerebbe di sì, ma non c’è nulla di ufficiale. Comunque io ci spero”.

Chi prenderà il posto Gaia Girace e Margherita Mazzucco ne l’amica Geniale 3?

Alba Rohrwacher, che è la stessa attrice della voce narrante, potrebbe vestire i panni di Elena ne L’Amica geniale 3, mentre per il ruolo di Lila è in pole position Cristiana Dell’Anna, la napoletanissima attrice già vista nel ruolo di Patrizia in Gomorra e anche nella soap di Rai 3 Un Posto al Sole. Una scelta che pare sia stata molto apprezzata dai fan de L’Amica Geniale. Ad ogni modo si attendono conferme ufficiali.