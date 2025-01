Tra i coach che guideranno gli artisti in gara a “Ora o mai più” ci sono dei versi pilastri della musica italiana. Tra questi, Riccardo Fogli che negli ultimi anni abbiamo visto tornare a suonare nello storico gruppo dei Pooh, la band più amata dal pubblico italiano. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva.

“Ora o mai più”, intervista a Riccardo Fogli

Riccardo Fogli ha parlato del suo ruolo nel programma e delle sensazioni che lo accompagnano a poche ore dal debutto: “Sono felice di esserci, è una sfida interessante, divertente e da uomo di spettacolo sono convinto che sarà un bel programma”. Riccardo Fogli di successi nella sua carriera se ne intende. Ha “sfornato” canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, da “Storie di tutti i giorni” a “Dio come vorrei”.

C’è però secondo lui un segreto per rimanere sulla cresta dell’onda dopo tanti anni: “Mangiare poco, correre, avere sempre fame, studiare e guardarsi intorno perché c’è sempre qualcosa da imparare. E poi serve un po’ di umiltà, coraggio, perseveranza”. Gli chiediamo poi un giudizio sulla musica di oggi.

Riccardo Fogli ha ammesso di ascoltarla con interesse: “Qualcosa mi piace, qualcosa meno ma è evidente che i cambiamenti ci sono. Non sono d’accordo con certi rapper che parlano male, dicono parolacce, sono cattivi esempi per i nostri figli ma so anche che quando si è giovani si sente il bisogno di uscire dagli schemi, dalle righe”.

In passato Riccardo Fogli aveva partecipato a Music Farm. Un programma diverso rispetto però a “Ora o mai più” come ha tenuto a sottolineare: “Music Farm fu un esperimento molto riuscito. Noi eravamo rinchiusi in un posto, mangiavamo poco ma facevamo i bagni in piscina caldi, perdevamo dei chili, ci massaggiavano e poi ci sfidavamo sempre cantando. Non c’erano giovani da accudire anche se premetto che nel cast di Ora o mai più ci sono artisti giovani bravissimi che per qualche vicissitudine hanno avuto momenti di difficoltà”.

Anche Riccardo Fogli ha vissuto dei momenti difficili e da quanto trapela dalle sue parole L’Isola dei Famosi è sicuramente un capitolo da cancellare: “Quando ero all’Isola dei Famosi e avevo perso sedici kg. Un giorno mi hanno chiesto “come stai” e io ho gli ho risposto “Non lo so” e sono svenuto”.

Riccardo Fogli, intervista video