Alle 21.20 di Giovedì 28 Dicembre non perdete Respect, biopic in prima visione tv assoluta di una leggenda della musica, Aretha Franklin. In onda su Rai Tre, il film del 2021 diretto da Liesl Tommy, racconta la vita, privata e professionale, della regina del soul, scomparsa nell’estate del 2018, senza omettere i momenti bui della sua esistenza, che pure non sono mancati.

Il titolo della pellicola è lo stesso di uno dei brani più celebri della grande cantautrice e pianista, considerata una delle più belle voci del ‘900. Un’ottima occasione per conoscere meglio un mito: di seguito vi sveliamo le principali curiosità su Respect.

Respect: la trama in breve e il cast

Il biopic ripercorre le tappe salienti della vita di Aretha Franklin, da quando ancora bambina cantava nel coro della chiesa di suo padre, il dispotico C.L., al grande successo internazionale. Nel mezzo i problemi di alcolismo e gli abusi del marito e manager Ted White. Sullo sfondo, l’America degli anni ’60, con le sue contraddizioni sociali ed economiche.

Per quanto riguarda il cast, oltre alla bravissima Jennifer Hudson nel ruolo della protagonista, troviamo anche, fra gli altri, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Tituss Burgess, Audra McDonald, Mary J. Blige, Hailey Kilgore, Marc Maron, Kimberly Scott, Tate Donovan, Albert Jones e Myk Watford.

Le curiosità sul film

Queste sono le principali curiosità da conoscere sul film: