Lunedì 22 maggio 2023 dalle ore 21.20 va in onda su Rai 3 una nuova puntata di “Report“, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv presentato da Sigfrido Ranucci. Tre le inchieste al centro della puntata di oggi: la prima è “La pupiata” di Paolo Mondani con la collaborazione di Marco Bova e Roberto Persia. Sono trascorsi trent’anni dalla strage di Firenze in via dei Georgofili e ancora si cerca la verità. La mafia in quegli anni metteva bombe qua e là per il Paese, ma non era sola nella pianificazione della strategia stragista. Grazie al recentissimo lavoro della Commissione parlamentare antimafia si aggiungono pezzi di verità sui mandanti e sugli esecutori.

Spazio poi alla seconda inchiesta “La selezione” di Emanuele Bellano con Greta Orsi. Cosa si nasconde dietro gli otto giovani cantanti che approdano al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte? La selezione degli otto talenti avviene attraverso due strade: una organizzata direttamente dalla commissione Rai, l’altra attraverso un concorso chiamato Area Sanremo organizzato dal comune di Sanremo. Uno dei giudici, che ha preso parte più volte nella commissione giudicatrice di Area Sanremo, ha confessato di pressioni sui giudici e sull’organizzazione sono molto forti e sarebbero finite anche in tentativi di corruzione. Nel 2014 dopo l’esclusione dalla fase finale di Sanremo, due concorrenti di Area Sanremo fanno accesso agli atti e scoprono che la loro esclusione è anomala e che ci sarebbero state circostanze oscure nella selezione dei finalisti.

Report su Rai3: l’inchiesta “Tutti contro Yuka”

Infine la terza ed ultima inchiesta – indagine è “Tutti contro Yuka” di Lucina Paternesi e Giulia Sabella. La battaglia delle etichette diventa sempre più hi-tech dopo che un app lanciata in Francia lo scorso anno sta facendo discutere. L’app assegna un punteggio agli alimenti segnalando anche gli additivi pericolosi in base al principio di precauzione. Nel giro di pochi mesi ha raggiunto più di 35 milioni di utenti e ad oggi sono stati schedati oltre 4 milioni di codici a barre. Non solo alimenti, ma anche cosmetici. I giudizi più severi sono tutti per gli alimenti ultra-processati e agli insaccati. La reazione non si è fatta attendere e la Federazione francese degli industriali della salumeria ha trascinato la start up in tribunale. Come finirà la guerra delle etichette?

