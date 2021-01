Sigfrido Ranucci torna con una nuova puntata di Report, il programma di inchieste che ha segnato la storia del giornalismo italiano. Ecco le anticipazioni sulla puntata in onda questa sera, lunedì 18 gennaio 2021 in prima serata su Rai3.

Report stasera, le anticipazioni di lunedì 18 gennaio 2021

Tornano le inchieste di Report, il programma di attualità condotto da Sigfrido Ranucci dalle ore 21.20 in prima serata su Rai3 e in contemporanea su RaiPlay. La prima inchiesta di stasera si chiama “ La transizione ” a cura di Michele Buono con la collaborazione di Edoardo Garibaldi e Filippo Proietti. Si parla dell’età della pietra conclusasi non perché mancavano le pietre.

La transizione energetica dal fossile alle rinnovabili seguita dalla decarbonizzazione, rappresenta non solo una necessità legata all’ambiente, ma anche un momento di crescita economica. Si tratta di una organizzazione complessa che riguarda un sistema variegato che influisce naturalmente sull’intera società. L’inchiesta ha cercato di andare sui punti di forza, ma anche su quelli che sono i vantaggi con una importante interrogativo: l’Italia può trasformarsi da paese importatore a esportatore netto di energia sempre più pulita?

Report 2021, le inchieste: “Carceri” e “Tassa azzurra”

La seconda inchieste di Report di lunedì 18 gennaio 2021 si intitola “Carceri, un mondo a parte” a cura di Bernardo Iovene con la collaborazione di Federico Marconi e Greta Orsi. In questa inchiesta ci si sofferma su quanto successo a marzo durante la rivolta nel carcere di Modena. A raccontarlo testimonianze inedite di detenuti e familiari che ricostruiscono quei momenti tragici rivelando che ci sarebbero stati dei pestaggi a freddo anche dopo la rivolta e durante i trasferimenti.

Uno scenario davvero inquietante quello che ne viene fuori di cui devono essere informate anche le massime istituzioni chiamate ad indagare sulla veridicità dei fatti. Ricordiamo che 5 sono state le vittime durante la rivolta nel carcere di Modena per intossicazione di farmaci e metadone, mentre 4 sono i detenuti morti durante il trasferimento verso altre carceri. Queste 4 vite potevano essere salate? Non solo presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere tramite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza la Procura è venuta a conoscenza di abusi che sarebbero stati commessi da 44 agenti penitenziari, mentre più di 100 non sono stati identificati.

La terza ed ultima inchiesta di puntata è “Tassa azzurra” a cura di Giulia Presutti e Lorenzo Vendemiale. A Coverciano si trova centro tecnico della Federcalcio, dove si allena la nazionale italiana: ben otto ettari suddivisi tra campi sportivi, un auditorium, un albergo e un ristorante. Un vero e proprio gioiello su cui però dal 2007 non si paga alcune tassa IMU. Come mai? Federcalcio dal canto suo sostiene di avere diritto all’esenzione per gli enti non commerciali che esercitano attività sportiva e di promozione dello sport. E’ davvero così?