Nuovo appuntamento oggi martedì 25 luglio 2023, con la soap turca My Home My Destiny. Nella puntata odierna Zeynep dice a Nermin che Mehdi si è molto arrabbiato quando ha visto le sue foto con Faruk, mentre Zeyned sostiene che sia stato un grave errore mentire a Mehdi. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.