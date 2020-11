Record of Youth su Netflix: trama e cast della serie sudcoreana

Tre personaggi, due attori e una truccatrice, lottano per affermare il proprio talento in un mondo che dà più valore alla loro classe sociale invece che ai loro sogni. Record of Youth è solo una delle diverse serie Tv sudcoreane a sbarcare sulla piattaforma Netflix. Tra i protagonisti spicca Park So-dam, attrice apparsa in Parasite, pellicola sudcoreana che ha vinto la Palma d’Oro a Cannes e quattro Premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regista. In patria, Record of Youth è andato in onda sella rete nazionale tvN dal settembre al 27 ottobre 2020, ogni lunedì e martedì, registrando ascolti record. La prima stagione, composta da sedici episodi, è disponibile su Netflix a partire dal 3 novembre.

Record of Youth su Netflix: la trama della serie Tv

Record of Youth è incentrato sulle vicende di tre giovani che lavorano nel mondo della moda. Sa Hye-jun, un modello della classe operaia che sogna di diventare un attore; Ahn Jeong-ha è una truccatrice che lavora in un salone di bellezza a Cheongdam-dong; e Won Hae-hyo, ex modello diventato attore e migliore amico di Sa Hye-jun. Tutti e tre lottano per cercare di affermare il proprio talento in un mondo competitivo che dà importanza solo alle apparenze e alla classe sociale. I tre però non si fermeranno pur di riuscire a realizzare i loro sogni. Ci riusciranno?

Record of Youth: il cast e i personaggi

Nel cast di Record of Youth, Park Bo-gum nel ruolo di Sa Hye-jun, modello della classe operaia che sogno di diventare un attore famoso. Per riuscire a realizzare il suo desiderio, rinvia la carriera militare e inizia a sostenere diversi provini; Park So-dam interpreta Ahn Jeong-ha, una makeup artist, anche fan del lavoro di Hye-jun, cerca di vivere la sua vita nella maniera più positiva possibile.

Dopo aver lasciato il suo lavoro d’ufficio, inizia a lavorare in un salone di bellezza presso Cheongdam-dong; Byeon Woo-seok interpreta Won Hae-hyo, un modello diventato attore e uno dei migliori amici di Hye-jun. Proviene da una ricca famiglia con una madre che cerca di controllare la sua vita professionale; Kwon Soo-hyun è Kim Jin-woo, un ragazzo maldestro amico di Hye-jun e Hae-hyo. Lavora come fotografo e sogna di aprire il suo studio.