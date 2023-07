Rebecca Staffelli al Giffoni 2023, intervista alla speaker di Radio 105

Abbiamo intercettato per voi Rebecca Staffelli al Giffoni Film Festival 2023. La conduttrice dei live del Giffoni Film Festival, che ha presentato tutti gli artisti in line-up che si sono esibiti in Piazza Fratelli Lumiere, nonché speaker radiofonica di Radio 105, ci ha raccontato qualcosa in più su questa nuova esperienza e sui suoi sogni lavorativi senza, però, “sbottonarsi” troppo sui progetti futuri. Ecco cosa ci ha detto svelando di sognare di lavorare al fianco di Anne Hathaway.

Rebecca Staffelli, l’intervista esclusiva

Come sta andando questa esperienza che ti vede nei panni di conduttrice?

“Sta andando benissimo. Per me è un sogno essere, oltre che un grande onore. I concerti stanno esplodendo. Non mi aspettavo così tante persone, oltretutto arrivano da lontanissimo. La musica ha il potere di unire e questa è la cosa più bella”.

Il tema di quest’anno è indispensabili, cosa è indispensabile per te nella tua vita privata e soprattutto nella tua carriera?

“Nella mia vita privata, sicuramente, la salute, in primis, l’amore, la famiglia e gli amici. Questi sono per me i fantastici quattro. Per la mia carriera, invece, la voce perché si basa tutto sulla comunicazione. Io comunico in radio, dal palco … quello è il mio punto forte”.

Se dovessi scegliere di essere una cantante, quale saresti voluta essere?

“Punto facile? Beyoncé. Con questi capelli non sarei potuta essere lei? (Scherza). Comunque io canto, sotto la doccia, ma non è che cambia più di tanto! Perfino in radio ogni tanto mi concedo. I miei nighters lo sanno, sono canterina”.

Il film che avresti voluto interpretare, anche uno del passato?

“Mi sarebbe piaciuto lavorare con Anne Hathaway ne Lo stagista inaspettato o Il Diavolo Veste Prada. Da bambina ero talmente fissata, l’ho visto talmente tante volte che poi giocavo con le amiche a “fare” il Diavolo veste Prada, a reinterpretare i protagonisti. In più sono affezionata anche alla moda”.

Visto che provieni da una famiglia che fa parte del mondo della tv come commenti i palinsesti che hanno rivoluzionato tutte le Reti?

“Io onestamente sono felice che ci sia un cambio generazionale. Sono una nuova leva e quindi sono sempre a disposizione per nuove esperienza”.

Prossimi progetti?

“Ho qui vicino il mio manager che mi sta guardando. Cosa posso spoilerare? (Da fuori suggeriscono di andare in vacanza) Quello è un ottimo progetto che mi piacerebbe tantissimo poter realizzare. Adesso per la prima settimana di agosto farò il palinsesto estivo in radio quindi andrò in onda dalle 16 alle 18 dal lunedì alla domenica e dopo quello potrà riposare per qualche settimana e poi tornare subito al lavoro, perché riesco a stare poco ferma, sinceramente”.