A distanza di 30 anni esatti dalla morte, Rai Uno trasmette un film biografico, o docufiction, su Raul Gardini, uno degli imprenditori italiani più noti e di maggior successo ma anche figura umanamente controversa e, sotto diversi aspetti, ancora misteriosa.

Gardini morì ad appena 60 anni il 23 Luglio del 1993, nel pieno della tempesta scatenata da Tangentopoli, ufficialmente suicida. E’ giusto precisare tuttavia, che molti dubbi sussistono su quel tragico evento che occupò le prime pagine dei giornali, non solo di casa nostra, per intere settimane.

Raul Gardini va in onda in prima visione tv assoluta alle 21.25 di Domenica 23 Luglio, proprio nel giorno preciso in cui cade l’anniversario della scomparsa dell’imprenditore. Ecco cosa c’è da sapere sul film.

Raul Gardini: la trama

La pellicola di Francesco Miccichè Raul Gardini, ripercorre gli ultimi, intensi tre anni dell’esistenza di Raul Gardini. Si va dall’11 Marzo 1990, giorno del varo del Moro di Venezia, la lussuosa barca con cui partecipò alla Coppa America di vela, al 21 Luglio 1993, due giorni prima del supposto suicidio.

La docufiction alterna parti completamente recitate ma puntualmente ricostruite, ad immagini di repertorio, che riprendono Gardini in alcuni dei momenti più significativi della sua vita. Si inseriscono nella storia inoltre, il cui intento principale è, per l’appunto, quello di far conoscere meglio al pubblico uno dei personaggi più carismatici del jet-set internazionale dello scorso secolo, le testimonianze reali di chi Gardini lo ha davvero conosciuto, sia per motivi privati che professionali.

Il cast: Fabrizio Bentivoglio è Raul Gardini

Il ruolo di Raul Gardini è affidato a Fabrizio Bentivoglio, protagonista del grande e del piccolo schermo, che si è detto entusiasta di essere stato scelto per interpretare il celebre uomo d’affari originario di Ravenna. Lo affianca, fra gli altri, la brava Pilar Fogliati, nel cast principale di Cuori, miniserie di genere medico/sentimentale della quale si attende, a breve, la seconda stagione.