Rai1 ancora una volta al servizio del pubblico con un daytime interamente dedicato all’informazione e attualità. In un momento storico così difficile e complicato per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il primo canale della Televisione Pubblica torna in onda con una maggiore responsabilità verso il telespettatore e con l’obiettivo primario di informare e intrattenere. Ecco tutti i programmi in partenza da lunedì 7 settembre 2020.

Rai1 Daytime: tornano “Unomattina” e “Storie Italiane”

Ci siamo. Dopo una stagione televisiva sospesa per via della pandemia mondiale da Covid-19, Rai1 torna a fare compagnia al pubblico con un daytime in parte rivoluzionato. L’obiettivo è quello di informare, offrire notizie e approfondimenti, ma anche momenti di leggerezza alla scoperta di fatti e personaggi. In uno scenario non proprio facile con l’emergenza Coronavirus, la riapertura delle scuole dopo un lockdown che ha generato una crisi economica senza precedente, si cerca di ripartire nel segno della rinscita.

Il daytime di Rai1 mai come quest’anno è affidato a giornalisti Rai e a volti storici della Rete pronti ad offrire al pubblico i valori della Rete e l’immagine di un paese unito, solidale, ingegnoso e capace di reagire nonostante il momento di crisi. La prima novità riguarda il programma del mattino “Unomattina” che torna con una nuova coppia di conduttori: i giornalisti interni Monica Giandotti e Marco Frittella. Spazio poi alla nuova stagione di “Storie Italiane” di Eleonora Daniele con le inchieste giornalistiche e i fatti della cronaca.

Nel pomeriggio di Rai1 anche “La vita in diretta” e “Il Paradiso delle signore”

Tra le novità del pomeriggio di Raiuno c’è anche “Oggi è un altro giorno“, programma di attualità e costume condotto dalla giornalista Serena Bortone. Spazio ad interviste, ma anche a storie, confronti e dibattiti su temi importantissimi in un momento storico mai così difficile per nostro Paese. Un racconto italiano con toni leggeri, ma anche attenti ai contenuti.

A seguire poi l’appuntamento con “Il Paradiso delle Signore“, la soap campione d’ascolti di Raiuno e poco dopo con la nuova stagione de “La vita in diretta” condotta in solitaria da Alberto Matano.

Questo e tanto altro nel daytime di Raiuno che, mai come quest’anno, puntata sull’informazione ed attualità.