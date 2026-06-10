Si apre un nuovo capitolo nella storia culturale dell’Art Village di Roma e Torino. Il Presidente Fabrizio Di Fiore ha annunciato con orgoglio la nomina di Raffaele Paganini a Direttore Artistico della struttura, da anni punto di riferimento nella formazione, nella produzione e nella diffusione delle arti performative.

Una scelta di grande rilievo, che conferma la volontà dell’Art Village di rafforzare il proprio ruolo nel panorama culturale nazionale attraverso una visione artistica ampia, contemporanea e aperta al dialogo tra discipline diverse.

Raffaele Paganini all’Art Village: una nuova stagione per danza, teatro e musica

Artista di straordinario talento e figura iconica della scena internazionale, Raffaele Paganini porterà all’interno dell’Art Village il suo importante patrimonio umano, artistico e professionale, maturato nei più prestigiosi teatri e nei principali contesti culturali italiani e internazionali.

La sua direzione artistica guiderà una nuova stagione dedicata alla danza, al teatro, alla musica e alla valorizzazione delle nuove generazioni di artisti. L’obiettivo è costruire un percorso capace di unire formazione, produzione, spettacolo e crescita professionale, offrendo nuove opportunità a studenti, performer e giovani talenti.

Le parole di Raffaele Paganini

“La mia idea di arte è condivisione, crescita e dialogo tra discipline e talenti differenti”, ha dichiarato Raffaele Paganini.

Il nuovo Direttore Artistico ha poi aggiunto: “L’Art Village rappresenta un luogo vivo, creativo e contemporaneo, dove dare vita a progetti culturali capaci di emozionare, ispirare e coinvolgere artisti, studenti e pubblico”.

Parole che raccontano con chiarezza la visione alla base di questo nuovo percorso: fare dell’Art Village uno spazio dinamico, aperto e capace di mettere in relazione esperienza, talento e innovazione.

Art Village Roma e Torino verso una fase ambiziosa e innovativa

La nomina di Raffaele Paganini rappresenta molto più di un nuovo incarico. Segna l’inizio di una fase ambiziosa e innovativa per l’Art Village, che si prepara a consolidare e rafforzare la propria presenza nel panorama culturale nazionale.

Sotto la sua guida, la struttura punterà su produzioni originali, grandi eventi, workshop, percorsi accademici e collaborazioni con artisti, professionisti e istituzioni di primo piano.

L’Art Village di Roma e Torino vuole diventare sempre di più un laboratorio creativo permanente: un luogo di incontro tra esperienza e futuro, tradizione e sperimentazione, talento e passione.

Un laboratorio creativo per le nuove generazioni di artisti

Con la direzione artistica di Raffaele Paganini, l’Art Village si prepara a valorizzare ancora di più i giovani talenti e le arti performative contemporanee. Danza, teatro e musica saranno al centro di un progetto culturale pensato per favorire il dialogo tra linguaggi differenti e creare nuove occasioni di crescita artistica e professionale.

Nei prossimi mesi sarà presentato il nuovo programma artistico firmato da Raffaele Paganini, con un calendario ricco di iniziative, eventi e percorsi dedicati alla promozione dell’eccellenza artistica.