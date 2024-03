Grande attesa per il Radio Zeta Future Hits Live. Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il Festival della Generazione Zeta che vedrà salire sul palco centrale del Foro Italico diversi artisti. Vediamo insieme chi sono i primi venti nomi annunciati e quando si terrà l’evento atteso non solo dai giovanissimi.

Radio Zeta Future Hits Live: da Mamhood alla Mango, chi sono gli artisti che si esibiranno

Manca pochissimo al Festival della Generazione Zeta che dopo due edizioni, tra Roma e l’Arena di Verona, ritorna nella capitale. L’appuntamento con la musica, per questa edizione del 2024, è previsto per il 31 maggio al Centrale del Foro Italico di Roma. A esibirsi saranno importanti artisti del panorama musicale italiano. Uno su tutti, Mahmood, che ospite in diretta a The Flight su Rtl102.5 ha annunciato la sua partecipazione:

“Sono qui per dirvi che il 31 maggio sarò sul palco. Non mancate“.

Ma non è l’unica novità dato che inizia a prendere forma la line-up del Festival della Generazione Zeta. Insieme al cantante che sta spopolando con la sua ‘Tuta Gold,‘ ci saranno anche altri artisti provenienti dall’ultima edizione del Festival di Sanremo come Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, BigMama, Clara, Fred De Palma, Gazzelle, Ghali, Il Tre, Irama, Maninni, Mr.Rain, Ricchi e Poveri e Rose Villain. Accanto a loro, sul palco, anche Capo Plaza, C Massimo Pericolo, Rhove e Zerb. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri nomi.

Come acquistare i biglietti

Quella di fine maggio sarà una serata piena di musica, energia e divertimento. Per questa edizione ci sarà una produzione audio e video innovativa. Per acquistare i biglietti in prevendita basta andare sul sito di TicketOne, all’evento di Radio Zeta Future Hits Live 2024. I prezzi dei biglietti oscillano dai 67 delle tribune ai 50 euro. L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL24