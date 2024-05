Fedez e Emis Killa si aggiungono alla già ricca line-up del Radio Zeta Future Hits Live 2024, tra gli eventi musicali più attesi che si terrà il prossimo 31 maggio a Roma. Lorenzo Suraci (presidente Rtl102.5) annuncia: “Benvenuto Fedez L Radio Zeta Future hits live, il concerto che apre l’estate per giovani e famiglie al Centrale del Foro italico di Roma. Vi aspettiamo il 31 maggio”. Vediamo ora insieme quindi tutta la lista di sopiti che si alterneranno di seguito sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2024.

Radio Zeta Future hits live 2024, arrivano Fedez e Emis Killa il 31 maggio

Quest’anno, il Radio Zeta Future Hits Live 2024 sarà presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. Volti e voci di Radio Zeta, Luigi e Giulia Laura incarnano i valori della Generazione Zeta, poiché la vivono ogni giorno, dentro e fuori la radio, e sul palco porteranno energia e freschezza. All’interno del palinsesto di Radio Zeta, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati conducono Destinazione Zeta, dalle 11:00 alle 13:00. Luigi, il sabato e la domenica, e Giulia Laura dal lunedì al venerdì. Al loro fianco anche Paola Di Benedetto, a lungo conduttrice su Radio Zeta e RTL 102.5, che si riunisce alla famiglia della prima radiovisione d’Italia per la sua terza conduzione del Radio Zeta Future Hits Live.

Quando e dove vedere in tv il Radio Zeta Future Hits Live 2024

Il 31 maggio sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live 2024 in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Gli artisti sul palco

Questi tutti gli artisti che saranno sul palco del Centrale del Foro Italico: Alessandra Amoroso, Alfa,Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Bresh, Capo Plaza, Chiello, Clara, Emis Killa, Emma,Fabio Rovazzi, Fedez, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier,Ghali, Il Pagante, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Paola & Chiara, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah, SLF, Tananai, The Kolors,Tony Effe, Twenty Six, Zerb, e altre sorprese!