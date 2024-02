Dopo John Travolta (e relative polemiche su esibizione e cachet), nella terza serata del Festival di Sanremo edizione 2024, l’ospite internazionale atteso in sala e a casa è Russell Crowe. Il bravissimo attore hollywoodiano, che tutti abbiamo amato nell’iconico ruolo di Massimo Decimo Meridio nel kolossal Il Gladiatore, si intende anche di musica e si esibirà sul palco dell’Ariston con la sua band.

Come al solito però, e forse quest’anno persino più del solito, la curiosità (e non solo) riguarda soprattutto il compenso che le star americane percepiranno dalla loro ospitata alla kermesse canora. Insomma, qual è il cachet di Crowe? Ecco cosa sappiamo, al momento, a riguardo.

Russell Crowe a Sanremo 2024: l’attore nell’inedita veste di cantante

Non solo attore premio Oscar, ma anche appassionato di musica e lui stesso cantante. Nella terza serata di Sanremo 2024, intorno alle 23.30, Russell Crowe, accompagnato dalla propria band, si esibisce nell’interpretazione di un brano dalle sonorità soul.

Insomma, il gladiatore più famoso della storia del cinema, si cimenta in un’arte diversa da quella in cui siamo abituati a vederlo e ad apprezzarlo ma che, a quanto pare, gli piace molto. Resta da vedere se piacerà anche al pubblico.

Qual è il cachet di Russell Crowe? La Rai: “Solo un rimborso spese”

I cachet stellari elargiti in abbondanza a Sanremo sembrano proprio non andare giù a tanti italiani. Ma quanto prende Russell Crowe per l’esibizione sul palco? Ecco quanto dichiarato in proposito dalla stessa Rai: “Solo un rimborso spese”.

In realtà, ad essere precisi, anche se fosse davvero così la cifra non sarebbe troppo modica, aggirandosi sui 25-30000 euro, ma neanche stratosferica come accaduto in altri casi.

Va sottolineato inoltre, che l’interprete di tanti film memorabili si appresta a fare un tour estivo con il suo gruppo, i The Gentlemen Barbers, e sei concerti saranno in Italia. Da qui il forte interesse a calcare il prestigioso palco sanremese.