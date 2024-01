Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello 2024?

Quando andrà in onda il Grande Fratello nel 2024? Il reality si è preso qualche giorno di pausa e tornerà in programmazione quando tutte le feste saranno passate vie! Vediamo insieme in quale giorno è prevista una nuova puntata del programma condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello 2024, la prossima puntata prevista dopo l’Epifenia

Ancora un cambio di programmazione per il Grande Fratello. Lo stop è dovuto alle feste e al nuovo anno. Infatti l’ultima puntata del 2023 è andata in onda sabato 30 dicembre ed è stato lo stesso conduttore, Alfonso Signorini, a spiegare i motivi per cui non sarebbe andato in onda lunedì 1 gennaio 2024. Il giorno dopo Capodanno è infatti un festivo, così come sabato 6 gennaio, giorno in cui il reality non sarà trasmesso. Bisognerà attendere lunedì 8 gennaio per una nuova puntata in diretta in prima serata su Canale 5 del Grande Fratello. In studio ci saranno sempre l’opinionista Cesara Buonamici e alla postazione social Rebecca Staffelli.

Non si sa ancora se anche nel 2024 vedremo un doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello o solo uno, magari collocato al lunedì sera e un altro al giovedì. Intanto è possibile seguire il reality ogni giorno su Mediaset Extra (canale 55), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30) con i collegamenti in diretta dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte.

L’appuntamento con il daytime, dal lunedì al venerdì, è invece previsto su Canale 5 alle 11.00 e alle 13.40; su Italia 1 alle 12.20, alle 13.00 e alle 18.15 e su Rete4 alle 11.50 e alle 18.50. Mentre sabato e domenica, l’appuntamento è su Italia 1 alle 12.20 e alle 18.15 su Rete4 alle 11.50 e alle 18.50.

A rischio eliminazione in 4: i nominati

Sono quattro i nominati del Grande Fratello il cui destino sarà deciso nella puntata che andrà in onda l’8 gennaio 2024. Si tratta di Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello che si aggiungono a Federico Massaro e Monia La Ferrera (i meno votati al televoto delle scorse due puntate). La prossima puntata sarà eliminatoria. Massimiliamo Varrese, Anita Olivieri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi sono i preferiti della Casa, mentre Cesara Buonamici ha dato la sua immunità a Marco Maddaloni.