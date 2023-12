Il 2023 è sicuramente un anno che verrà ricordato per il cambiamento radicale della tv italiana. Tante le cose che sono successe in questi quasi 365 giorni. Sono molti i programmi tv e i personaggi noti che hanno caratterizzato il 2023: spostamenti, sostituzioni, addii e molto altro hanno segnato l’anno che sta per volgere al termine. Ecco di seguito elencato quasi tutto di quello che è successo in tv nel 2023.

Programmi, personaggi Tv e di musica che ci hanno sorpreso nel 2023

Il 2023 televisivo è stato caratterizzato da eventi che possiamo definire “storici” per la storia della tv italiana. Iniziamo con l’evento televisivo dell’anno: il Festival di Sanremo che ha visto trionfare Marco Mengoni. Dalla presenza di Chiara Ferrigni e Gianni Morandi sul palco del teatro Ariston con la scopa in mano, passando dalla polemica per il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, fino ad arrivare alla lite tra i due coniugi Ferragnez con tanto di puntata speciale dedicata della serie The Ferragnez – Sanremo Special.

I nomi di casa Mediaset

In fatto di passaggi di rete e spostamenti vari, in casa Mediaset ha dominato l’addio a Pomeriggio Cinque della sua storica conduttrice Barbara D’Urso, sostituita da Myrta Merlino.

Notizia non da meno l’arrivo di Cesara Buonamici, come opinionista del nuovo Grande Fratello e poi nominata direttore ad personam del Tg5. Significativo l’addio di Bianca Berlinguer alla Rai per approdare poi su Rete 4.

Tra i fatti che hanno caratterizzato l’anno televisivo italiano in casa Mediaset c’è sicuramente quello dei fuorionda dell’ex compagno della Premier Giorgia Meloni, il giornalista Andrea Giambruno, incastrato dagli audio di Striscia la Notizia. In fatto di Gossip, non possiamo non ricordare la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Cosa è successo in casa Rai nel 2023

Passando in casa Rai non si può non citare l’addio di Fabio Fazio che ha portato su NOVE il suo celebre programma Che Tempo che Fa con tutta la sua squadra. Tra coloro che hanno lasciato mamma Rai anche Corrado Augias dopo tantissimi anni di carriera.

In fatto di serie tv non si può non dare merito al botto mediatico di Mare fuori, vero fenomeno televisivo dell’anno che si sta concludendo. In tema di serialità, ha sorpreso la deliziosa Call my agent su Sky.

Programmi sulle piattaforme

Parlando di Piattaforme e in particolare di Netflix non possiamo non citare il vero colpo di teatro della piattaforma: l’esclusiva intervista a Ilary Blasi nel docufilm Unica, dove l’ex signora Totti ha raccontato la sua verità sulla separazione dal “Pupone”.

Le menzioni speciali vanno a Fiorello con Viva Rai2! che ha trovato una nuova sede e che ogni giorno segna ascolti in crescita, a Non sono una signora con Alba Parietti. Un programma Rai che dopo innumerevoli rinvii, ha ottenuto buoni risultati sopra le aspettative.

Le sorprese comiche del 2023

Tra i comici nel 2023 segnaliamo la vera rivelazione dell’anno: Brenda Lodigiani, già da tempo frequentatrice del piccolo schermo. La sua riuscitissima parodia di Annalisa ha fatto il centro a Gialappashow, in onda su Tv8.

Il 2023 è stato caratterizzato anche da importanti addii. Da Maurizio Costanzo a Silvio Berlusconi, passando per Michela Murgia, Francesco Nuti, Gina Lollobrigida. E poi ancora: Matthew Perry, Angus Cloud, Marcello Marziali, sono solo alcuni dei nomi illustri che ci hanno detto addio.

Elodie e Annalisa: le regine della musica nel 2023

In fatto di musica, in Italia abbiamo solo de regine che oltre al panorama televisivo hanno conquistato anche il pubblico televisivo con le loro ospitate: parliamo di Elodie e Annalisa, vere regine del 2023. Menzione speciale per Angelina Mango.