Su Prime Video, a Marzo, si aggiungono nuovi titoli al catalogo. Tra serie tv come Young Sherlock, prequel sulla storia del celebre detective, a film come Agente Z, non sono pochi i prodotti che saranno presto disponibili in piattaforma. Di seguito, ecco quali sono i più attesi.

Prime Video: le serie tv più attese in arrivo a Marzo 2026

Si comincia il 2 marzo con la serie tv sudcoreana Siren’s Kiss. La storia segue l’investigatore Cha Woo-seok, che riceve una strana telefonata da un’informatrice. La donna sostiene di avere le prove di un omicidio legato a un caso di frode ma, prima di poter rivelare la verità, costei muore misteriosamente. Quest’evento porterà a galla una serie di segreti che riveleranno delle verità inquietanti.

Un’altra serie tv è in arrivo il 4 marzo: Young Sherlock. Diretta da Guy Ritchie, questo titolo segue le prime leggendarie avventure dell’iconico detective. Il giovane e ribelle Sherlock Holmes incontra James Moriarty, e viene trascinato in un’indagine per omicidio per cui rischia la sua libertà. In questo suo primo caso, Holmes svela una cospirazione globale destinata a cambiare per sempre il corso della sua vita.

L’11 marzo, invece, si aggiunge al catalogo la serie tv Scarpetta. Basata sui romanzi bestseller di Patricia Cornwell, la protagonista è la dottoressa Kay Scarpetta, interpretata da Nicole Kidman. Quest’implacabile medico legale è pronto a diventare la voce delle vittime, a smascherare un serial killer e affrontare un caso del passato. Un avvenimento che, 28 anni prima, ha segnato l’inizio della sua carriera, ma che potrebbe ora trasformarsi nella sua rovina.

Il 18 Marzo è la volta della quarta stagione di Invicible. Dopo il brutale tradimento del padre Omni-Man, Mark Grayson prova a ricostruire la propria vita mentre nuove minacce incombono sulla Terra. Tra le responsabilità da supereroe, il college e il complesso rapporto con il suo fratellastro alieno, il protagonista lotta continuamente con la sua paura più grande: diventare proprio come suo padre.

Infine, il 20 marzo arriva la seconda stagione di Deadloch. I detective Dulcie Collins ed Eddie Redcliffe si trovano nel Top End australiano per indagare sulla morte dell’ex partner di Eddie, Bushy. Ma il ritrovamento del corpo di un celebre personaggio locale in una remota cittadina, fa emergere un caso ancora più inquietante di quello che pensassero.

Prime Video: i film più attesi in arrivo a Marzo 2026

Per quanto riguarda i film, il 20 marzo viene rilasciato Agente Zeta. La storia segue cinque ex spie spagnole che vengono uccise contemporaneamente in diverse ambasciate nel mondo. Il CNI scopre che, 35 anni prima, avevano tutte partecipato alla segreta “Operazione Ciénaga”, in cui era coinvolto un sesto agente, l’unico sfuggito agli assassini. Trovarlo sarà il primo obiettivo del CNI, che affida la missione al suo miglior agente: Zeta. Oscuri avvenimenti del passato saranno pronti a tornare a galla, e niente sarà più come prima.

Infine, il 25 Marzo, si aggiunge al catalogo il film Pretty Lethal Ballerine All’Inferno. Cinque ballerine in pessimi rapporti tra loro, viaggiano insieme per partecipare ad un prestigioso concorso di danza. Ma quando il loro pullman subisce un guasto improvviso nel bel mezzo di una foresta solitaria, sono costrette a rifugiarsi in un’inquietante locanda gestita da Devora Kasimer, ex ballerina prodigio che vive in isolamento. Presto il terrore avrà inizio, e le ragazze dovranno lottare per la loro sopravvivenza.