Torna “PresaDiretta“, il viaggio inchiesta di Riccardo Iacona e di tutta la sua squadra impegnati a raccontare i temi centrali e i nervi scoperti della società odierna. Scopriamo tutte le anticipazioni al centro della puntata di stasera, lunedì 9 ottobre 2023.

PresaDiretta stasera su Rai3: le anticipazioni di lunedì 9 ottobre 2023

Lunedì 9 ottobre 2023 dalle ore 21.20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta, il programma di inchieste presentato da Riccardo Iacona. Questa settimana il viaggio inchiesta riprende con un tema molto discusso: le auto elettriche. In Europa la vendita di queste automobili è in crescita superando per la prima volta le auto diesel. Purtroppo questo trend non riguarda l’Italia, l’ultimo mercato in Europa per quanto concerne le auto elettriche. L’inchiesta “La scossa elettrica“, un racconto di Riccardo Iacona, con Marianna De Marzi, Alessandro Macina, Roberta Pallotta, Fabrizio Lazzaretti, Massimiliano Torchia.

Le telecamere di Presa Diretta per l’occasione sono andate in Europa in una delle più importanti case automobilistiche in vista dello switch off elettrico previsto dal 2035. Il viaggio inizia dalla Germania, uno degli Stati europei che più di tutti sta investendo materie prime e risorse economiche nella mobilità elettrica. Per la Germania, infatti, il futuro sono le auto elettriche e questo loro impegno attira costantemente case automobilistiche straniere.

Presa Diretta 2023, stasera inchiesta sulle auto elettriche: viaggio tra l’Europa e l’Italia

Dalla Germania all’Italia: cosa stiamo facendo per riconvertire le industrie obsolete legate alla produzione dei motori tradizionali? Quali sono le nostre scelte di politica industriale e quali gli investimenti per la transizione? Arriveranno gli incentivi richiesti per l’elettrico? Intanto Stellantis, una delle aziende pioniere nell’industria dell’auto, sposta le produzioni nei paesi dove costa meno prolungando la cassa integrazione in Italia. Le telecamere di Presa Diretta hanno intervistato gli imprenditori del settore delle auto, m anche con gli operai e il sindacato per comprendere le paure e le prospettive del settore.

Tra gli ospiti in studio della puntata: Michele De Palma segretario generale della Fiom-Cgil per analizzare le prospettive dell’industria automobilistica italiana.

L’appuntamento con PresaDiretta è come sempre il lunedì in prima serata su Rai3.